La recomendación de la Comisión Nacional contra la Violencia de suspender la fecha 3 del Torneo Apertura, deja prácticamente sentenciado que esta semana no se disputará la Liga 1 Betsson 2023, postergándose así por tercera ocasión el inicio del campeonato de Primera División del fútbol peruano.

Ante esta situación, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió actuar para encontrar una salida por este contexto, el que además de no permitir la actividad de la Liga 1, deja a un club como Sport Huancayo sin poder contar con rodaje para su debut en la Copa Libertadores (dentro de seis días), o también tener a futbolistas del medio local sin partidos oficiales cuando queda poco más de un mes para la convocatoria de la Selección Peruana para los amistosos de marzo.

"La no reanudación complica y mucho. Incluso te planteas que solo está confirmada la Fase 1 de Copa Libertadores. Si no se reanuda la Liga 1 estaríamos complicados con la convocatoria del medio local porque estarían solo entrenando y no compitiendo”, expresó preocupado Juan Reynoso en entrevista con los medios de la ‘FPF’.

Liga 1: reunión clave

Con este panorama, en la FPF tomarán cartas en el asunto y RPP Noticias pudo conocer que el ente rector del balompié local acudirá a Palacio de Gobierno para gestionar con las autoridades el comienzo oficial del fútbol peruano.

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ya tuvo un primer contacto con los representantes del Gobierno para extender la situación particular de la Liga 1. Así, el siguiente paso en la operación es concretar en la Presidencia del Consejo de Ministros una reunión con el equipo técnico de la FPF, donde aparecen las figuras de Juan Reynoso, entrenador de la Selección Peruana, y Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación. En la cita se contaría con la presencia de Alberto Otárola, Jefe del Gabinete Ministerial.

Vale apuntar que no es la primera vez que en la FPF buscan concretar encuentros con autoridades del Gobierno durante los últimos años. Ricardo Gareca, exentrenador de la selección, en agosto del 2020 se reunió con Martín Vizcarra para tratar una salida ante la suspensión de la Liga 1 en el marco de la pandemia de la COVID-19 y la víspera de las Eliminatorias.

De forma virtual, Gareca hizo lo propio con Francisco Sagasti en febrero del 2021 y en agosto de ese año se produjo un encuentro presencial con Pedro Castillo con el tema en agenda del retorno del público a los estadios.

Regreso del fútbol peruano

La finalidad de la reunión, que se producirá entre el miércoles y jueves de esta semana, es trasladar desde la FPF la importancia de que la Liga 1 Betsson comience a jugarse.

Entre los puntos para argumentar el caso se tiene la implicancia que genera la inactividad del campeonato en la Selección Peruana, el impacto para la competitividad de los clubes a nivel internacional (Copa Libertadores y copa Sudamericana), los compromisos comerciales de los equipos al no desarrollarse los partidos y toda la actividad económica que rodea al fútbol peruano.





