A mitad de semana: así se jugará la jornada 14 del Clausura en la Liga 1

La Liga 1 Betsson 2023 continúa y, en esta oportunidad, se llevará a cabo a mitad de semana. La fecha 14 del Torneo Clausura se desarrollará entre el martes 19 y el jueves 21 de septiembre.

Son tres los equipos que comparten la punta de la tabla de posiciones con 26 puntos: Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Alianza Lima. En ese orden, por la diferencia de goles. Sin embargo, los dos primeros podrían sacar ventaja en esta jornada, pues los íntimos descansan.

El duelo inaugural será entre Alianza Atlético y Binacional, el martes por la tarde. Ese mismo día, Academia Cantolao, último en la tabla acumulada, recibirá a FBC Melgar en su lucha por intentar salvarse de la baja.

Ya el miércoles se disputarán cuatro encuentros. El primero lo protagonizarán Unión Comercio y Carlos A. Mannucci, en Tarapoto. Luego, UTC vs. Deportivo Municipal (el otro colero del torneo) se medirán en Cajamarca. En la noche, Cienciano vs. ADT se enfrentarán en Cusco y Universitario de Deportes vs. Sport Boys chocarán el Monumental.

Finalmente, el jueves se jugarán los tres partidos restantes: Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso, Cusco FC vs. Atlético Grau y César Vallejo vs. Sporting Cristal, duelo que significará el reencuentro entre Roberto Mosquera, hoy DT del 'Poeta', y su exequipo.

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura

Martes 19 de setiembre

1:00 p. m. ► Alianza Atlético vs. Binacional ► Campeones del 36 (Sullana) | Liga1 Max

3:20 p. m. ► Academia Cantolao vs. FBC Melgar ► Iván Elías Moreno (Lima) | Liga1 Max





Miércoles 20 de setiembre

1:00 p. m. ► Unión Comercio vs. Carlos A. Mannucci ► Carlos Vidaurre García (Tarapoto) | Liga1 Max

3:30 p. m. ► UTC vs. Deportivo Municipal ► Héroes de San Ramón (Cajamarca) | Liga1 Max

6:30 p. m. ► Cienciano vs. ADT ► Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | Liga1 Max

8:30 p. m. ► Universitario de Deportes vs. Sport Boys ► Monumental (Lima) | Gol Perú





Jueves 21 de setiembre

1:00 p. m. ► Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso ► Estadio Huancayo (Huancayo) | Liga1 Max

3:20 p. m. ► Cusco FC vs. Atlético Grau ► Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | Liga1 Max

8:00 p. m. ► César Vallejo vs. Sporting Cristal ► Mansiche (Trujillo) | Liga1 Max

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

