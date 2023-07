PNP dará garantías para partidos de la Liga 1, bajo condición de reprogramación

Este martes por la mañana, el Ministerio del Interior envió una carta a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que reprograme los partidos de la Liga 1 Betsson 2023 del 16 al 31 de julio, por diversas protestas en Lima (Toma de Lima).

Esta medida se dio con la finalidad de "controlar el orden público en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, Congreso de la República, así como en otras entidades públicas y privadas". En esa línea, desde la Policía Nacional del Perú indicaron que garantizarán los encuentros de la primera división, siempre y cuando estos sean reprogramados.

Se dio una reunión entre la FPF y la Dirección de la Región Policial Lima en la cual "manifestaron su predisposición para cambiar las fechas de los partidos del torneo local, en tal sentido, informarán la programación de los futuros eventos deportivos".

El texto de la PNP por la Liga 1

El documento de la PNP hacia la Liga 1.Fuente: Policía Nacional del Perú

"Para todos los cotejos del fútbol profesional, la institución policial dispondrá el despliegue del personal necesarario, a fin de garantizar el normal desarrollo del campeonato de la Liga 1", indican.

De esta manera, se tendrá que determinar las nuevas fechas de los partidos del torneo local para que la PNP dé el visto bueno para el desarrollo de los mismos.

"La Policía Nacional reafirma su compromiso de velar por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, en aras de mitigar todo hecho que atente contra el normal desarrollo de las actividades de la sociedad", finaliza la institución nacional. Ahora, está en la cancha de la Liga 1 definir la reprogramación.

El pedido de la (PNP) afectaría varios encuentros de la Liga 1. Por la fecha cuatro, correría peligro el partido entre Sport Boys vs. Alianza Lima, que está programado para el domingo 16 de julio. En la fecha cinco, que se jugará en la semana del 17 al 23 de julio, no se disputaría el Clásico entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes. Y en la fecha seis, no se jugaría Universitario vs. Mannucci y Sporting Cristal vs. Binacional.

Hay que tener en cuenta que, además, la 'U' recibirá al brasilero Corinthians en la semana del 18-20 de julio en el marco de la vuelta de la ronda de los playoffs rumbo a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Partidos que corren peligro de jugarse Torneo Día del partido Sport Boys vs. Alianza Lima Fecha 4 - Liga 1 16 de julio Alianza Lima vs. Universitario Fecha 5 - Liga 21 al 24 de julio Universitario vs. Mannucci Fecha 6- Liga 1 28 al 31 de julio Sporting Cristal vs. Binacional Fecha 6- Liga 1 28 al 31 de julio

