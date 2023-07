Peligra el Clásico: PNP no brindará garantías para espectáculos deportivos por 'Toma de Lima'

La División de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Peru (PNP) le remitió un oficio al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, para solicitarle la reprogramación de los espectáculos deportivos del torneo local del 16 al 31 de julio.

De acuerdo con el documento, firmado por el coronel Frank Chang Campos, esto se debe a que a mediados de julio se llevará a cabo en la capital del país la denominada 'III Toma de Lima'. Por ende, se empleará el máximo personal policial para controlar el orden público en las inmediaciones de las entidades públicas y privadas más importantes.

"Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle la reprogramación de los espectáculos deportivos del torneo local, programados a partir del 16 de julio hasta el 31 de julio, en la ciudad de Lima; teniendo en cuenta que diferentes gremios, organizaciones sociales y público en general vienen anunciando la realización de protestas sociales denominada 'III Toma de Lima', a partir el 16 de julio", indica la primera parte del oficio.

"Esto hace necesario el máximo empleo del personal policial pertinente a esta división policial, con la finalidad de controlar el orden público en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, Congreso de la República, así como otras entidades públicas y privadas", complementa el documento.

¿Qué partidos se verían afectados con el pedido de la PNP?

El pedido de la Policía Nacional del Perú (PNP) afectaría varios encuentros de la Liga 1. Por la fecha cuatro, correría peligro el partido entre Sport Boys vs. Alianza Lima, que está programado para el domingo 16 de julio. En la fecha cinco, que se jugará en la semana del 17 al 23 de julio, no se disputaría el Clásico entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes. Y en la fecha seis, no se jugaría Universitario vs. Mannucci y Sporting Cristal vs. Binacional.

Partidos que corren peligro de jugarse Torneo Día del partido Sport Boys vs. Alianza Lima Fecha 4 - Liga 1 16 de julio Alianza Lima vs. Universitario Fecha 5 - Liga 21 al 24 de julio Universitario vs. Mannucci Fecha 6- Liga 1 28 al 31 de julio Sporting Cristal vs. Binacional Fecha 6- Liga 1 28 al 31 de julio

