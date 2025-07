Alejandro Hohberg espera brillar en Cienciano: "Muy contento por este paso en mi carrera, un reto lindo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cambio de camiseta. Alejandro Hohberg fue parte de Sport Boys en lo que respecta al Torneo Apertura, pero para el Clausura de la Liga1 Te Apuesto el delantero uruguayo-peruano estará en Cienciano.

El último miércoles, Cienciano dio cuenta del fichaje de Alejandro Hohberg y el atacante dio sus primeras palabras como nuevo jugador del elenco cusqueño, con el que también jugará los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Hohberg es del 'Papá'. Muy contento por este paso en mi carrera. Tengo un reto lindo por delante, un desafío que tengo muchas ganas de afrontar y sumarme a algo bueno que viene pasando en este club este año. Muy feliz", sostuvo a las redes sociales oficiales del club.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

🎥 Primeras declaraciones de Alejandro Hohberg como nuevo jugador de Cienciano. pic.twitter.com/HEzwu1hp4j — Club Cienciano (@Club_Cienciano) July 24, 2025

Alejandro Hohberg se motiva en Cienciano

Asimismo, remarcó que puede desempeñarse en cualquier posición de ataque en el elenco que dirige el entrenador Carlos Desio.

"Por algo el club está en una copa internacional, en octavos de final e invicto. Lo que requiera el equipo o el entrenador de mí, sé que puedo jugar en varias posiciones y seguramente verán en donde puedo ser más útil. Sé que es una linda responsabilidad mantener lo que vengo haciendo", dijo.

Además, Alejandro Hohberg mencionó que espera quedarse una buena cantidad de tiempo defendiendo la camiseta de Cienciano.

"Me comentan que hay un buen grupo, es una gran ciudad y eso ayuda mucho para sentirse bien. Todas las veces que he jugado en la altura me sentí bien, aunque cuesta cuando uno va de visitante. Espero que se le pueda sacar provecho. Tengo ganas y voy a respetar los valores del club por todas las cosas. Ojalá podamos pasar un gran tiempo juntos", añadió.

Lo que le viene a Hohberg en Cienciano

Hay que tener en cuenta que en los octavos de final de la Sudamericana, Cienciano se verá las caras contra Bolívar, el cual dejó en el camino en los playoff a Palestino.

Además, se espera que su debut oficial con la indumentaria del 'Papá' sea este sábado cuando su conjunto reciba a Universitario en el Estadio Garcilaso de la Vega. El duelo es por la segunda jornada del Clausura 2025.

NUESTROS PODCAST

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.