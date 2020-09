Alex Valera, goleador de Llacuabamba. | Fuente: Facebook Llacuabamba

Lleva tres goles en los cuatro partidos que jugó desde que se reanudó la Liga 1, y cinco en los ocho encuentros que suma en Primera, con su equipo, Llacuabamba, el próximo rival de Universitario de Deportes. Su nombre es Alex Valera, tiene 24 años y es una de las revelaciones de la Liga 1.

En una entrevista a RPP, el chiclayano nos cuenta su admiración por Paolo Guerrero, su pasado en el fútbol playa, sus aspiraciones en la Liga 1, el GPS de la Selección que usó ante Deportivo Municipal y cómo vive este buen momento.

Apareciste de golpe, con tres goles en la reactivación del torneo. ¿Cómo te sientes?

Feliz, contento, tranquilo, con la humildad de siempre, con las ganas de querer seguir haciendo las cosas bien, con cabeza fría y pensando en el partido que se viene el sábado, contra la 'U'. Sobre partidos pasados, contento con lo que estoy haciendo, por la confianza de los 'profes'.

¿Fue tu mejor partido ante 'Muni'?

Sí, creo que es uno de mis grandes partidos. Fue muy díficil, muy intenso, expulsaron a mi compañero Uculmana y con 10 tratamos de jugar de igual a igual. No era lo mismo, pero pusimos nuestro esfuerzo para no perderlo. Ganamos un punto de oro, nos va a ayudar bastante a seguir sumando en la tabla.

Eres un '9' que ha pasado por la selección de fútbol playa y de futsal. Esa pegada tiene que ver con ese pasado?

Claro que sí, sno virtudes que aprendes en esa disciplina. Quizás algunos no las tienen y yo sí, y viceversa. Eso me está ayudando a poder estar en el nivel que estoy en la Liga 1.

¿Qué virtudes crees que tienes?

Poder jugar de espalda, controlar la pelota, rematar de afuera, tener la fuerza. También, poder hacer una chalaca, cualquier día, si Dios quiere, me sale un gol de chalaca. Poco a poco en el campo se va demostrando.

¿Te sientes cómodo jugando solo?

Ningún delantero se siente cómodo jugando solo. Siempre necesita ayuda de sus compañeros, pero en ese momento no pensaba en eso, solo pensaba en ganar el partido, sea con 10, 9 u 8, ganarlo, no quería perderlo. Saqué fuerza de donde no tenía para enfrentar a los defensas.

¿Jugaste ante 'Muni' con un GPS de la Selección?

Sí dieron, pero no principalmente a mí, sino al equipo. Los 11 jugamos con el GPS de la Selección.

¿Motiva ello?

Sí. Esté en el equipo que esté, mi meta es llegar a la Selección, es mi sueño y quiero lograrlo pero todo va a depender de mí mismo y de mi equipo. De poder seguir anotando goles y jugar bien, pelear todos los balones, esas cositas van sumando para que quizás, en algún momento, el profesor Gareca se fije en mí. Ahora estoy enfocado en los partidos que quedan. Todo se da por su propio mérito. Yo sé que con lo que estoy haciendo, podré tener la oportunidad.

Tú jugaste en la Selección de fúbtol playa con Juan Cominges. ¿Has hablado con él?

No, todavía, pero me llevo muy bien con él. Cuando estábamos en la selección era bien humilde, nos aconsejaba a los menores, pero ahora no he hablado con él todavía.

¿A quién admiras en tu puesto?

A Paolo Guerrero. ¿Quién no admiraría a Paolo Guerrero? Tiene muchas cosas que cualquier delantero quisiera tener. A seguir trabajando para poder ser mejor que la persona que admiras. Siempre tienes que buscar ser mejor que tu maestro.

¿Te has puesto alguna meta en cuanto a número de goles en el año? Tienes cinco, ¿con qué número estás contento?

El número que me ponga contenso es cuando acabe el campeonato y salga goleador. Mi meta es salir goleador del torneo y la voy a cumplir proque le voy a dar duro. Y si no salgo, estaré en posiciones de máximos goleadores. Número no daría, pero sí que voy a estar peleando con los goleadores.

¿Te sientes un representante de la Copa Perú?

Claro que sí. Hay muchos jugadores que tienen condiciones. JUgadores de provincia que nadie ha visto y tiene condiciones, tdoo depende de los equipos que puedan mirarlos, darles confianza para que demuestren su fútbol. Nunca mostrarán su fútbol si no le dan confianza los equipos de su zona.

¿Tuviste presión?

La presión para mí acabó cuando le metí gol a Cienciano a los 20 segundos. Ahí acabó mi presión, agarré confianza, comencé a jugar como uno más del fútbol profesional.

¿Qué sensaciones previas al partido ante Universitario?

Sensación bonita jugar con la 'U'. Verlo de niño, ver a los demás equipos enfrentar ala 'U' y ahora yo tener la oportunidad de poder hacerlo creo que es una cosa muy bonita, un plus, una motivación para en este partido salir con todo.