Alfredo Ramúa tras nacionalizarse: "Ahora soy un peruano con todas sus letras" | Fuente: Liga 1

Este sábado se dio a conocer que Alfredo 'Chapu' Ramúa recibió oficialmente la nacionalidad peruana y, por su parte, el atacante argentino de Cusco FC se mostró bastante emocionado con la noticia que demoró en tramitarse.

"Contento con esta noticia, lo venía buscando hace mucho tiempo, esta semana se me dio y contento por eso y por también conseguir la victoria con el equipo, por lo que fue una semana muy linda", indicó en la Hora Dorada.

Como se recuerda, el futbolista de 34 años llegó por primera vez a jugar en Perú hace más de una década junto con CNI: "Llegué el 2010 a Perú, luego me fui unos años y el 2013 me volví a venir y me quedé acá. Pasaron varios años donde empecé a tramitar la nacionalidad y estoy muy agradecido con este país, y por eso pasó la idea de nacionalizarme y ser un peruano con toda las letras".

Por su parte, el volante reveló los motivos que lo llevaron a iniciar este tramite de nacionalización: "Es el país que me abrió las puertas para desarrollarme en lo que amo, Cusco me encantó, el cariño de la gente es importante y siempre lo agradezco, todo eso hizo que pase por mi cabeza el tema de la nacionalidad y poder quedarme en este país que me dio todo", agregó.

NUESTROS PODCASTS

El estudio fue realizado por los médicos peruanos Graciela Meza y Antonio Quispe. El Dr. elmer Huerta nos detalla los resultados que se encontraron tras la investigación en población de Iquitos.