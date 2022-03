Liga 1: Conoce a los jugadores nacionalizados de esta temporada | Fuente: Liga 1 | Sporting Cristal | Fotógrafo: Liga 1 | Alex Melgarejo

A inicios de enero, Pablo Míguez adquirió la nacionalidad peruana con el objetivo de no ocupar plaza de extranjero en la temporada 2022, y así liberar un cupo en Alianza Lima. Pero no es el único. En la Liga1 Betsson tenemos varios futbolistas que cuentan con DNI azul hace varios años.

También hay otros jugadores que están en camino de nacionalizarse peruano como es el caso de Alberto Quintero, quien está próximo a dar su examen de conocimiento en Migraciones. Aunque, 'Chiquitín' ya fue inscrito como panameño en la presente temporada.





Los jugadores extranjeros nacionalizados





Pablo Míguez

Después de cuatro temporadas consecutivas en el fútbol local, Pablo Míguez obtuvo la nacionalidad peruana no solo para no ocupar plaza de extranjero en Alianza Lima, sino también por el cariño que le tiene al Perú.

“Es una felicidad muy grande, Perú es un país al que me tocó llegar, me abrió las puertas y estoy contento. Estuve en varios lugares, pero cuando llegué a este lindo país sentí comodidad. Era una aspiración personal tener la nacionalidad peruana”, dijo el volante de Alianza Lima.

El mediocampista uruguayo, 34 años, llegó por primera vez en 2014 para defender la camiseta blanquiazul. La vida lo llevó por otros clubes, pero volvió a Matute en 2021.

𝗦𝗢𝗬 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗔𝗡𝗢!



El año pasado comencé a tramitar mi nacionalización. Hoy fue la ceremonia de juramentación y otorgamiento del título de la nacionalidad peruana.

Quiero agradecer a @MigracionesPe por su labor y buen trato. 👇🏻 pic.twitter.com/0UA42FmK8Z — Pablo “Cotorra” Miguez (@miguezpablo6) January 15, 2022

Horacio Calcaterra

La historia de Horacio Calcaterra, quien nació en Santa Fe, Argentina, con el Perú se inicia en 2011 cuando fichó por Unión Comercio. Su destacada actuación lo llevó al año siguiente a Universitario de Deportes. En 2013 llegó a Sporting Cristal. Tras cuatro temporadas consecutivas en el cuadro celeste, 'Calca' obtiene la nacionalidad peruana.

"Son varios los vínculos que me unen al Perú, pero los más importantes son la nacionalidad de mi hija menor (peruana) y porque quiero llegar a la selección", dijo Calcaterra tras cantar el Himno Nacional, aquel 28 de febrero.



Un año y medio después, fue convocado a la Selección Peruana. Además, continúa en Sporting Cristal.

Emiliano Ciucci

En 2012, Real Garcilaso (Cusco FC) fichó al argentino Emiliano Ciucci. El defensa argentino -según propia confesión- llegó para quedarse tan solo seis meses en el Perú, pero ya han pasado once años, tiene un hijo peruano y sueña con salir campeón con Municipal, su actual club y en el que no ocupa plaza de extranjero.

Emiliano Ciucci se nacionalizó en 2017. "Estoy por acá ya nacionalizado, con un hijo peruano, con mi señora feliz también de estar acá. Nos sentimos parte de este país maravilloso que nos abrió las puertas, se presentó como casi de casualidad o sin haberlo imaginado nunca y hoy ya tenemos nuestra vida acá y proyectándonos a futuro también quedarnos el día que ya no esté más en el fútbol", le contó a El Comercio.

Diego Manicero

A fines del 2019, Diego Manicero obtuvo la nacionalidad peruana. El, ahora, volante de Sport Huancayo lleva en nuestro país nueve temporadas. Su primer club en el Perú fue León de Huánuco (2013). Luego pasó por Sporting Cristal, Universitario, Mannucci, Carlos Stein y Alianza Universidad.

Carlos Beltrán

El argentino Carlos Beltrán llegó de vacaciones al Perú en 2008. Le surgió la posibilidad de pasar pruebas en Alianza Lima y quedó. Debutó con la camiseta blanquiazul en 2011.

En octubre de 2018, Carlos Beltrán se nacionalizó. "Estoy agradecido con Perú, porque me abrió las puertas siempre. Llegué el 2008 a este país de vacaciones, me hicieron una prueba y me quedé. Tengo mi esposa peruana y mi hijo de 7 años que también nació en el país", dijo el jugador, quien ese momento jugaba por Sport Rosario.

El volante también militó en Melgar, Cienciano, Real Garcilaso, Ayacucho. Actualmente, Carlos Beltrán juega en Cienciano.

Tiago Cantoro

Tiago Cantoro, hijo del exfutbolista Mauro Cantoro, tuvo nacionalidad argentina, y fue nacionalizado peruano para poder jugar en Universitario de Deportes.





Federico Nicosia

El arquero Federico Nicosia es argentino-peruano, y juega la Liga 1 con Cantolao.

Alfredo Ramúa

Alfredo Ramúa también es un argentino nacionalizado peruano, y jugará la Liga 2 con Cusco FC.

Daniel Ferreyra

El arquero argentino vive un largo tiempo en territorio peruano. Daniel Ferreyra actualmente tiene la nacionalidad peruana y jugará para Cusco FC en la segunda división.