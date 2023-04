Programación de árbitros para la fecha 14 de la Liga 1 Betsson | Fuente: CONAR | Fotógrafo: CONAR

El Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson está entrando a su etapa más emocionante. Para la jornada 14, que se disputará entre el viernes 28 y el domingo 30 de abril, se disputarán nueve partidos.

La fecha arrancará el viernes con el encuentro entre Sporting Cristal vs. César Vallejo en el Estadio Alberto Gallardo. El sábado se disputarán cuatro partidos, donde destacan Atlético Grau vs. Cusco FC y Sport Boys vs. Universitario. Y el domingo también habrá cuatro encuentros, siendo el más importante Carlos Mannucci vs. Unión Comercio.

Ante ello, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) oficializó a los árbitros que se encargarán mantener el orden en cada uno de los encuentros. ¿Quiénes son?

Árbitros para la fecha 12 de la Liga1 Betsson 2023

Viernes 28 de abril

3:30 p. m. ► Sporting Cristal vs. César Vallejo ► Jordi Espinoza

Sábado 15 de abril

1:00 p. m. ► Atlético Grau vs. Cusco FC ► Kevin Ortega

3:00 p. m. ► Sport Boys vs. Universitario ► Joel Alarcón

3:30 p. m. ► Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo ► Micke Palomino

6:00 p. m. ► Melgar vs. Cantolao ► Bruno Pérez

Domingo 16 de abril

3:30 p. m. ► Deportivo Municipal vs. UTC ► Luis Seminario

3:30 p. m. ► Deportivo Binacional vs. Alianza Atlético ► Daniel Ureta

7:00 p. m. ► Carlos Mannucci vs. Unión Comercio ► Sebastián Lozano





