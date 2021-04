Carlos Mannucci presenta varios casos de la Covid-19 | Fuente: @LigaFutProf/

Carlos A. Mannucci suspendió este domingo sus entrenamientos tras detectar un brote de covid-19 en su equipo, el segundo episodio de este tipo tras el protagonizado por Universitario cuando apenas se han disputado cuatro jornadas de la temporada 2021 de la liga peruana.



Mannucci, que marcha líder del Grupo A del campeonato peruano, informó en un comunicado que ha detectado "diferentes casos de covid-19 pese al cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios", pero no precisó el número exacto de jugadores contagiados.



El equipo tricolor, natural de la ciudad norteña de Trujillo, apuntó que evaluará la reanudación de sus entrenamientos de acuerdo a la opinión conjunta de su cuerpo técnico y de su equipo médico.



No obstante, Carlos Mannucci se comprometió a presentarse a los próximos partidos que tiene programados, por lo que en principio no solicitará su aplazamiento como hizo Universitario cuando atravesó una circunstancia similar.







Mannucci enfrentaba a Melgar por Sudamericana

El próximo compromiso del conjunto trujillano será el jueves 8 de abril frente a Melgar en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa Sudamericana, donde el equipo de Arequipa tiene ventaja gracias al 2-1 logrado en el primer enfrentamiento.







