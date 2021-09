David Dioses | Fuente: Carlos A. Mannucci

El último miércoles Carlos A. Mannucci dio la sorpersa y venció por 3-1 a Sporting Cristal por la fecha 12 de la Fase 2. Entre los jugadores con mejor desempeño en el cuadro 'Carlista', David Dioses fue uno de ellos y autor del primer tanto del partido.

"El triunfo ante Sporting Cristal también fue como una revancha para nosotros, porque ellos nos quitaron el sueño de haber sido campeones de la Copa Bicentenario, ahora queda seguir trabajando", sostuvo Dioses en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, en tanto a lo personal, indicó que pasa por un mejor momento: "Creo que últimamente no me ha ido bien en los partidos, pero el entrenador ahora nos ha motivado muchísimo. Me puse triste cuando no salí en lista de la Selección, pero me motivé y quiero acabar el año de la mejor manera".

En tanto a sus expectativas para poder clasificar a Copa Libertadores, posición que hasta ahora ocupan, Dioses precisó: "Creo que todavía falta mucho para que acabe la Fase 2. La tabla está pareja y si uno cae, el otro está arriba. Creo que tenemos que aprovechar en las siguientes fechas".

Por otro lado, el volante peruano también hizo una grave denuncia sobre el arbitraje en el encuentro ante Alianza Universidad de Huánuco en la jornada pasada a cargo del árbitro Alejandro Villanueva: "Estos árbitros que nos han tocado últimamente nos han perjudicado. Contra Alianza Universidad al árbitro no se le podía hablar porque te insultaba, era horrible. Es lamentable, yo nunca había visto eso".

