La Liga 1 Betsson dio a conocer la programación y horarios de los partidos correspondientes a la sexta jornada del certamen peruano, que tiene como plato fuerte el choque entre Alianza Lima y el vigente campeón, Sporting Cristal.

La fecha lo abre el encuentro entre UTC y Ayacucho FC que se enfrentarán el 30 de abril desde las 11:00 a.m., en el Estadio Nacional. Ese día también medirán fuerzas San Martín vs. Cantolao y Sport Boys vs. Deportivo Municipal.



Hau que indicar, que el compromiso entre Alianza Lima y Sporting Cristal será válido por el Grupo B de la Fase 1 y se disputará el domingo 2 de mayo a las 3:30 p.m., en el Estadio Nacional. Los celestes son punteros de su serie con 12 puntos tras cuatro triunfos consecutivos.

Universitario de Deportes, por su parte, jugará contra Alianza Atlético el 1 de mayo, en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

La programación completa de la fecha 6 de la Liga 1:

