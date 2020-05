Erick Delgado llegó a inicio de temporada a la Academia Cantolao proveniente de UTC de Cajamarca. | Fuente: Prensa: Academia Cantolao

Erick Delgado se refirió a la propuesta de la Academia Cantolao de reducirles el 50 % de sus salarios producto de la coyuntura que se vive a causa del coronavirus. El arquero nacional consideró que no hay justificación para la medida que tiene en mente emplear la directiva del cuadro porteño.

“Hasta el día de hoy no nos han depositado el fin de mes. Sé que la dirigencia quería una reducción pero ellos ponen que era una cosa para negociar. No hubo negociación en ese momento, pero luego sí. Creo que individualmente han estado llegando a acuerdo. Creo que todavía no hay un acuerdo con todos los jugadores" indicó Delgado en Ovación.

“Desde un primer momento, sabíamos que los más chicos iban a cobrar completo. Eso era lo que más importaba. No todos y me incluyo estábamos de acuerdo con una reducción de 50 % porque no había justificación para tal cosa”, agregó.

La Liga 1 todavía no tiene fecha de reanudación, pero la Federación Peruana de Fútbol maneja tres escenarios de formato para el regreso de la competición.