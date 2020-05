Gustavo Zevallos destacó el trabajo que vienen realizando los futbolistas del cuadro blanquiazul pese a las medidas de aislamiento social obligatorio. | Fuente: RPP Noticias

Alianza Lima no deja ningún detalle suelto. El gerente deportivo del club, Gustavo Zevallos, comentó como los futbolistas del cuadro blanquiazul vienen trabajando durante este decreto de aislamiento social obligatorio.

“El club está trabajando con una rutina semanal, entrenando por las mañanas y noches. Se está haciendo una labor muy buena, ahora todo se maneja por videollamada. El plantel viene trabajando en sus casas de manera muy profesional", indicó Zevallos en Ovación.

Por otro lado, el directivo también se refirió a cuando Mario Salas podrá arribar a suelo peruano.

"Cuando se abran las fronteras, Mario ya podrá venir al Perú. Tiene muchas ansias de estar acá, espero que lo que estamos viviendo no se siga extendiendo. No podemos precipitarnos, porque no hay claridad. Sabemos la metodología que utiliza Mario, es un trabajador por naturaleza y todo está dándose a diario de esa manera", finalizó.

La institución victoriana continuará apoyando a las personas más afectadas en este Estado de Emergencia y entregará este viernes 8 de mayo un total de 700 canastas de víveres que serán repartidas en cuatro asentamientos humanos.