Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas, conversó en RPP Noticias sobre el polémico caso que viene siendo desarrollado por la oficina de integridad de la FPF. | Fuente: Liga 1

La Oficina de Integridad de la Federación Peruana de Fútbol viene desarrollando una investigación a posibles futbolistas que tengan vínculos comerciales con de casas de apuestas deportivas. Al respecto; Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas, conversó en “Fútbol Como Cancha” de RPP Noticias sobre las implicancias a nivel de FIFA de este caso.

“La prohibición no viene en un inicio de la Federación, sino de las normas FIFA pero no había norma nacional que lo prohibiera. Ahora antes del inicio los hicieron firmar una declaración jurada para no tener vínculo con casas de apuestas. Ahora pregúntenle a la Liga1 por qué tienen publicidad de tres casas de apuestas. Entonces es un problema, a los jugadores se los prohíben pero ellos si lo hacen", indicó Baldovino en RPP Noticias.

"Esto lo consulté con FIFA en febrero y la discusión era que si no tienen norma nacional va a depender de la Federación, porque en Europa hay ligas que sí lo permiten. Pero la ley debe ser igual para todos, yo hablé con el doctor Chiri y le dije eso, también hablé con el gerente de integridad. O todos cumplimos o la Federación debería deliberar al menos por esta temporada, porque por la situación que vivimos no es fácil conseguir auspiciadores", agregó.

La Oficina de Integridad de la Federación Peruana de Fútbol está liderada por Ángel Suarez y tiene como principal responsabilidad la protección de la integridad de las competiciones y miembros del sistema en el deporte rey.