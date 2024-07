Jean Deza ilusionado con su nueva oportunidad en Sport Huancayo: "Franco Navarro sabe cómo cuidarme"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jean Deza dejó Alianza Atlético y firmó por Sport Huancayo, para ponerse bajo las órdenes de Franco Navarro. El jugador vuelve a esta institución luego de jugar en 2018, tras cumplir una sanción impuesta por FIFA por incumplimiento de contrato con el club Levski Sofía de Bulgaria.

Ahora Jean Deza se siente tranquilo, pues estará bajo el mando de un técnico que lo conoce bien, ya que lo dirigió en UTC, equipo con el que jugó Copa Sudamericana y que, luego, dejó por una propuesta de Alianza Lima.

"Cuando estuve en UTC con Franco (Navarro) fue un año muy bueno para mí y espero que ahora sea igual. El tema de Alianza Atlético fue un tema personal, no me sentía bien y cómodo. Llegamos a un acuerdo con el presidente Lander para no seguir", dijo Jean Deza.

"En el aspecto personal, Franco Navarro significa mucho para mí. Él sabe todo de mí, sabe cómo cuidarme y protegerme. Siento que he madurado y solo me queda demostrarlo en el campo. Deseo acabar bien mi carrera. Sé el talento que tengo", añadió en entrevista con Movistar Deportes.

Jean Deza también habló de la Selección Peruana y de la eliminación de la Copa América 2024 en la fase de grupos. "Me siento bastante apenado por los resultados de la Selección, siento que a Perú antes se le respetaba mucho y lo demostraban con el profesor Gareca", apuntó.

Luego señaló que hay que entender que la 'Bicolor' cambió de técnico y pasa por un proceso nuevo con Jorge Fossati. "Hemos cambiado de técnico, hay que darle la confianza y el respaldo, después nos tocará decir si lo hizo bien o mal", finalizó.