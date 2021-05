Juan Reynoso: "En Perú debe cambiar el ritmo de la liga y hacer un trabajo uniforme" | Fuente: AFP

Uno de los entrenadores peruanos con mejor presente es Juan Reynoso, actualmente en Cruz Azul, y el estratega peruano habló recientemente sobre la situación del torneo peruano.

"Lo que hay que cambiar en Perú es el ritmo en la liga y para ello hay que hacer un trabajo uniforme en todos los equipos, en las menores porque esto no se va a cambiar de la noche a la mañana. Me da gusto ver a Melgar, que compite bien. Ayer vi 30 minutos de Sporting Cristal, y muy bien ya no me tocó ver el segundo tiempo. A la 'U' si no la vi", indicó Reynoso en diálogo con Radio Ovación.

En tanto al sistema del torneo local, agregó: "Pero repito creo que más allá de acribillar a jugadores, tecnicos o instituciones, hay que hacer una reingeniería para hacer una liga mas competitiva, con mayor exigencia, con mayor ritmo, creo que de ahí parte todo".

Por otro lado, también se refirió a la inclusión de Santiago Ormeño como parte de los 50 jugadores de la lista preliminar hecha por Ricardo Gareca de cara a la Copa América 2021.

"Creo que Santiago te da una referencia en el área. es buen pivoteador, es grandote como para terminar con dos 9. Es muy trabajador. Además, te da mucha alegria, esa inocencia de hacer bromas a todo, suma mucho en los entrenamientos desde esa parte. Creo que si le dan la oportunidad la va a saber aprovechar, todo está en la decisión de Ricardo y que el grupo lo reciba de la mejor manera".

