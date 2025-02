El partido de Los Chankas vs. Cienciano fue reprogramado por condiciones climáticas adversas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Liga1 Te Apuesto tendrá su cuarta jornada esta semana en lo que tiene que ver con el Torneo Apertura 2025. Sin embargo, tanto Los Chankas como Cienciano no tendrán acción.

Resulta que, por medio de sus redes sociales, la organización de la liga peruana de primera división dio cuenta de la razón por la que el cotejo entre Los Chankas y su par de Cienciano no se llevará a cabo en el corto plazo. Hay reprogramación.

"Las condiciones climáticas adversas que se vienen presentando en la vía Cusco-Andahuaylas han provocado el bloqueo de varios puntos, impidiendo un traslado seguro y oportuno del plantel de Cienciano a la ciudad de Andahuaylas", indican en un primer momento.

Nueva fecha para Los Chankas ante Cienciano

Es por ello que en la Liga1 notificaron que el cotejo, que estaba programado a jugarse este jueves 27, tiene nueva fecha para el mes que viene.

"Nos hemos visto en la obligación de reprogramar de manera excepcional para el domingo 23 de marzo el partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto", es lo que manifiestan.

Asimismo, desde la Liga1 apelaron al entendimiento tanto de Los Chankas como de Cienciano ya que ambos no tendrán actividad en el corto plazo en la liga peruana de primera división.

"Agradecemos la comprensión de ambas instituciones y de los hinchas ante esta situación fortuita", agregaron.

Programación de la fecha 4 del Apertura 2025

Jueves 27 de febrero

3:30 p.m. ADT vs Sport Boys

Viernes 28 de febrero

3:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau

Sábado 1 de marzo

1:00 p.m. Cusco FC vs UTC

3:30 p.m. Alianza Atlético vs Binacional

8:00 p.m. Sporting Cristal vs Alianza Lima

Domingo 2 de marzo

1:00 p.m. Ayacucho FC vs Sport Huancayo

3:30 p.m. Juan Pablo II vs. Melgar

6:00 p.m. Universitario vs Alianza Universidad

Domingo 23 de marzo

Horarior por definir | Los Chankas vs. Cienciano

* Comerciantes Unidos: descansa

