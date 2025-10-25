Liga 1: Melgar recibirá a Sport Huancayo por la fecha 16

Te contamos la previa del duelo Melgar vs Sport Huancayo, que se enfrentarán en el estadio Monumental de la UNSA el próximo domingo 26 de octubre a las 18:00 horas. Victor Cori Diaz será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga 1 se jugará el próximo domingo 26 de octubre a las 18:00 horas.

Así llegan Melgar y Sport Huancayo

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Melgar en partidos de la Liga 1

Melgar no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Sport Boys. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 3.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos de la Liga 1

Sport Huancayo viene de caer en su estadio ante Alianza Lima por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 derrotas, en los que pudo anotar 13 goles en el arco rival y le han encajado 10 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 21 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y firmaron un empate en 2.

El árbitro designado para el encuentro es Victor Cori Diaz.

Horario Melgar y Sport Huancayo, según país