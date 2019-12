Agustín Lozano reemplazó a Edwin Oviedo en la presidencia de la FPF. | Fuente: Andina

En la FPF ya están planificando la Liga 1 Movistar del próximo año. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, Agustín Lozano dio detalles de la manera cómo se elaborará el certamen en el 2020 y dejó entrever que existe la posibilidad de que no se juegue con 20 clubes. El mandamás de la entidad peruana indicó que esto podría pasar producto de una serie de pruebas que se harán.

"La Liga 1 Movistar del próximo año podría no jugarse con 20 equipos. Si un equipo no reune los requisitos, no va a participar del torneo. Lo mismo va a pasar con la Liga 2. No queremos que sucedan hechos que causen comentarios que desestabilicen la buena organización de un torneo ni que manche la imagen de la directiva que está en la FPF. Por eso, habrá una evaluación desde el inicio", dijo.

Incluso, Agustín Lozano señaló que los elencos participantes de la Liga 2 también pasarán por este tipo de pruebas. "Los que no estén en condiciones de afrontar el campeonato tendrán que ser impedidos de participar desde el momento iniciar. No hay que dejarlos correr y que a mitad de camino ocurran situaciones que generen algún tipo de críticas que no le hacen bien al fútbol peruano", sentenció.