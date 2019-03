La última experiencia de Juan Reynoso como entrenador fue en Melgar. | Fuente: Prensa Real Garcilaso

Juan Reynoso no hubiera aceptado la propuesta de Real Garcilaso si es que su familia no estaba dispuesta a volver a Perú. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el estratega del elenco cusqueño señaló que le genera mucha ilusión comenzar este proyecto y expresó que ojalá valga la pena por todo el sacrificio hecho.

"Una vez que la gente de Real Garcilaso me planteó lo que quería, he tenido la predisposición de mi familia de querer regresar a Perú y eso facilitó todo. Si ellos no hubieran querido regresar, iba a ser bastante difícil. Pero las cosas pasan por algo, estoy muy ilusionado de poder iniciar este nuevo proyecto y ojalá valga la pena por el sacrificio que estamos haciendo desde el punto de vista familiar", dijo el 'Cabezón'.

Por otro lado, Juan Reynoso se refirió a la posibilidad de haber asumido la dirección técnica de Puebla después de la salida de Enrique Meza y dejó entrever que no la aceptó por un asunto de códigos.

"Es un detalle que no quisiera tocar porque lo que diría podría ser malinterpretado. Estoy contento de haber tenido esa experiencia en Puebla, se cumplieron los objetivos principales de la institución. Lo demás, lo terminamos tomando como anécdota y crecimiento. Si hubiera dado el sí, no habría tenido problemas por allá pero uno debe siempre respetar los códigos", concluyó Juan Reynoso.