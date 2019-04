La fecha 17 del Torneo Apertura podría ser definitiva para varios equipos. | Fuente: Prensa Alianza/Prensa Universitario/Prensa Melgar

No habrán futbolistas convocados en la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar. En conversación con RPP Noticias, el gerente general de la Primera División Peruana, Víctor Villavicencio, señaló que los futbolistas llamados a su selección con miras a la fecha FIFA de mitad de año no estarán disponibles para sus equipos en esta jornada, que se desarrollará el fin de semana del 7 a 10 de junio.

"Las reglamentaciones del torneo son claras: los jugadores convocados se presentarán a trabajar con su selección. No obstante, la programación de los partidos de la Selección Peruana no va a chocar con la Liga 1 Movistar. La última fecha del Apertura se jugará sin seleccionados, con la posibilidad de tener a un extranjero más en cancha. Todo ha sido coordinado con la parte deportiva de la FPF", dijo.

Recordemos que los partidos más destacados de la fecha 17 son el Binacional vs. Sporting Cristal, quienes son el líder y segundo lugar del torneo en estos momentos respectivamente, el Alianza Lima vs. Unión Comercio en Matute y el Real Garcilaso vs. Universitario de Deportes. Para ese entonces, los elementos que Ricardo Gareca decida convocar para la Copa América ya deberían estar trabajando en La Videna.