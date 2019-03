Programación completa | Fuente: RPP Noticias

Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar intentarán este fin de semana reencontrarse con el triunfo en el Torneo Apertura por la Liga 1 tras los traspiés sufridos esta semana en la Copa Libertadores, donde ninguno de los tres equipos fue capaz de ganar a nivel internacional.



La fecha empieza este viernes con el partido entre Cantolao vs. Sport Boys por la jornada 5 del Torneo Apertura y cerrará con el encuentro entre Melgar y Univeristario de Deportes.

El líder actualmente es Sporting Cristal con 12 puntos, dos menos tiene Universitario.

Aquí la programación completa de la fecha 5 de la Liga 1

Viernes 15 de marzo



Binacional vs. UTC

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño

GolPerú



Sport Boys vs. Cantolao

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau

GolPerú

Sábado 16 de marzo





Unión Comercio vs. San Martín

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba

GolPerú



Sport Huancayo vs. Ayacucho FC

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Huancayo

GolPerú



Alianza Lima vs. Deportivo Municipal

Hora: 8 p.m.

Estadio Matute

GolPerú

Domingo 17 de marzo



Sporting Cristal vs. César Vallejo

Hora: 11.15 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo

GolPerú



Carlos A. Mannucci vs. Pirata FC

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Mansiche

GolPerú



Alianza Universidad vs. Real Garcilaso

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Heraclio Tapia

GolPerú



Melgar vs. Universitario de Deportes

Hora: 4 p.m.

Estadio: UNSA

GolPerú