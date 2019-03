Germán Denis ha jugado los 4 partidos oficiales de la 'U' en el año como titular. | Fuente: Prensa Universitario

No es secreto que Germán Denis atraviesaun buen momento. A sus 37 años, el delantero argentino sigue marcando goles y actualmente es el máximo anotador del Torneo Apertura de la Liga 1 con cinco tantos. A raíz de ello, el 'Tanque' habló con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias sobre el trabajo que realiza para seguir en buen nivel.

"No hay ninguna receta para seguir anotando goles, sino que es trabajo del día a día; eso es lo primoridal. Más allá de que ya estoy en el final de su carrera, nunca bajé los brazos y ahora entreno más todavía. (...) Emanuel Herrera y Mauricio Affonso son delanteros de raza, seguramente van a convertir muchos goles pero en realidad no me fijo en el hecho de que haya anotado más que ellos", dijo el atacante de Universitario de Deportes.

Por otro lado, al momento de ser consultado si es que ve como una ventaja que competidores directos como Alianza Lima y Sporting Cristal jueguen la Copa Libertadores, Germán Denis manifestó que esos clubes tienen suficiente plantel para afrontar los dos torneos.

"Solo tenemos que pensar en nosotros mismos, después hay otra competición y no es fácil. Tanto Alianza como Cristal tiene dos equipos como para enfrentar ambos campeonatos. A Melgar lo veo un poco más débil en ese sentido, pero Alianza tiene una plantilla donde cualquiera puede ser titular", sentenció Germán Denis.