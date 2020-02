Roberto Mosquera cuenta con dos títulos nacionales como entrenador (2012 y 2019). | Fuente: Facebool Binacional

La temporada 2020 no ha tenido el mejor inicio para Binacional, el último campeón del fútbol peruano. Perdió la definición de la Supercopa ante Atlético Grau, cayó en su primer partido de local, donde al año pasado fue su fortín, y se quedó sin director técnico tras la renuncia de César Vigevani.

Ante la incertidumbre del equipo, Roberto Mosquera, entrenador responsable de la obtención de la Liga 1 en la campaña 2019, reveló que el presidente del equipo, Juan Carlos Aquino, volvió a comunicarse con él para ofrecerle retornar al conjunto de Juliaca.

“Quiero agradecerle al presidente de Binacional que me ha llamado dos veces, quiero agradecerle sinceramente porque le tengo aprecio, él tiene una particularidad que es su juventud. Tiene una visión a veces corta, pero lo entiendo porque recién está comenzando, pero tiene un montón de virtudes que quizás aún no se ven y se verán cuando él tenga mayor madurez y decida las cosas mejor. Es una persona excelente, 35 años y campeón, no todos llegan a eso. Pero tiene un acelere que no es el mío. Los tiempos no se han manejado de la mejor manera”, contó Mosquera en Gol Perú.

Según el estratega nacional, parte de la decisión radica en la responsabilidad que representa la participación del equipo en la Copa Liberadores, donde tiene que enfrentar a Sao Paulo, River Plate y LDU Quito, quedando menos de un mes para su debut.

“Jugar con Sao Paulo y River Plate, yo he jugado con ellos, y para ganarles uno tiene que contratar a los jugadores. Yo como entrenador tengo que escoger el perfil para hacerme cargo de la responsabilidad. No puedo dirigir un equipo en el que no he tenido mayor participación en el armado”, explicó.