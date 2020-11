Todo o nada: estos son los partidos que le restan a Alianza Lima, Carlos Stein, Atlético Grau y Cantolao. | Fuente: Liga 1

La lucha por la permanencia todavía no se define a falta de una fecha para que culmine la Fase 2 de la Liga 1. Si bien Deportivo Llacuabamba ya es el primer descendido, todavía Alianza Lima, Cantolao, Carlos Stein y Atlético Grau jugarán encuentros decisivos por hacerse de los dos cupos que restan por sostener la categoría.

De un lado, Carlos Stein venció por 2-0 a Universitario de Deportes por la fecha 8 y continúa con esperanza en la primera división, ya que igualó a Alianza Lima en la Tabla Acumulada con 26 puntos, aunque con mayor diferencia de goles. Por tanto, el conjunto norteño dependerá de que los 'blanquiazules' no se despunten y, por su parte, sumar en su último encuentro por la fecha 9.

En tanto al cuadro íntimo, el panorama continúa dependiendo de sí mismos para mantener la categoría. El conjunto dirigido por Daniel Ahmed tendrá dos encuentros decisivos por la fecha 8 y 9 para alejarse de Carlos Stein, quien se encuentra en zona de descenso.

Por su parte, Atlético Grau se medirá ante Binacional y, hasta el momento, cuenta con 22 puntos en la Tabla Acumulada, por lo que, en caso de sumar de a tres en sus dos encuentros restantes, podría despuntarse y, según el resultado de Alianza Lima y Carlos Stein, no descender.

Por último, si bien Cantolao no se encuentra en zona de descenso por contar con 28 puntos, llega de perder por 2-0 ante San Martín y dependerá de sí mismo poder sumar en su último encuentro por la fecha 9. De no hacerlo, dependerá del resultado de los otros equipos. Como se recuerda, en caso de que haya empate en puntaje, el descenso no se define en partido extra, sino por diferencia de goles.

Alianza Lima:

Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci: miércoles 25 de noviembre a las 3:30 pm

Sport Huancayo vs. Alianza Lima: sábado 28 de noviembre a las 3:00 pm

Carlos Stein:

Carlos Stein vs. UTC: sábado 28 de noviembre a las 3:00 pm

Atlético Grau:

Atlético Grau vs. Binacional: martes 24 de noviembre a las 3:30 pm

Alianza Universidad vs. Atlético Grau: sábado 28 de noviembre a las 3:00 pm

Academia Deportiva Cantolao:

Sporting Cristal vs. Cantolao: sábado 28 de noviembre a las 3:00 pm