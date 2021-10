Última fecha: conoce los suspendidos para la jornada 17 de la Fase 2 | Fuente: Liga 1

Este viernes 29 de octubre inicia la última fecha de la Fase 2 de la Liga 1 a partir de la que se conocerán a los equipos descendidos esta temporada, así como a los que clasifican a un torneo internacional.

Por su parte, varios clubes no podrán contar con algunos jugadores, ya que se encuentran suspendidos ya sea por expulsión o por acumulación de tarjetas amarillas. En tanto al primer encuentro entre Cienciano y Alianza Lima; los blanquiazules no podrán contar con Oslimg Mora, mientras que el cuadro cusqueño tiene suspendidos a Ayrthon Quintana y Hansell Riojas.

El sábado 30, día que en que se jugarán siete encuentros en simultáneo, los jugadores suspendidos son Jeremy Rostaing (Sport Boys), Jimmy Valoyes (Sport Huancayo), Mario Palomino (Binacional), Anthony Gordillo (San Martín), Frank Aivar (Alianza Atlético), Yorkman Tello (Cusco FC) y Breno Naranjo (Deportivo Municipal).

El sábado 31 de octubre solo se disputará el encuentro entre Universitario de Deportes y FBC Melgar y por parte de los cremas no se presenta ningún jugador inhabilitado. Sin embargo, el conjunto arequipeño no podrá contar con su goleador histórico: Bernardo Cuesta. Asimismo, en tanto a Carlos A. Mannucci, el asistente técnico Javier Tetes no podrá estar en el banquillo en el cotejo ante Cantolao a jugarse el sábado 30 de octubre.

