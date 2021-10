La Liga 1 Betsson llegó a su fecha de definiciones. | Fuente: Liga 1

De candela. La fecha 17 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson se vivirá con alta tensión. Los hinchas de los 18 equipos participantes se juegan la clasificación a la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y llegar en la mejor forma posible a la final del torneo como son los casos de Alianza Lima y Sporting Cristal.

Además, siete clubes en especial aún no han confirmado su permanencia en la máxima división del fútbol peruano. El descenso es una real amenaza, especialmente para Cusco FC y Alianza Universidad, que si hoy terminara el campeonato jugarían en la Liga 2 en el 2022.

Asimismo, Universitario de Deportes, César Vallejo y Melgar lucharán en la instancia final del certamen para situarse como Perú 3 en la próxima edición de la Copa Libertadores.

A continuación, realizamos una nota sobre lo que se juega cada equipo en el final de la Fase 2.

Gol de Hernán Barcos ante Cristal. | Fuente: GOL Perú

Alianza Lima vs. Cienciano:

Tras la derrota por 3-1 ante Sporting Cristal y ya clasificado a la final, Alianza completará su participación en la Fase 2 de la Liga 1 Betsson cuando enfrente a Cienciano. Su máximo objetivo para este compromiso será completar la Bolsa de Minutos y el entrenador Carlos Bustos también apostaría con el regreso al arco de Steven Rivadeneyra.

El exgolero de Municipal empezó el torneo como titular, pero perdió su puesto ante el buen nivel que mostró Ángelo Campos. Aunque no sería el único cambio para dar descanso a los habituales inicialistas dado que Erick Canales, Jonathan Lacerda, Fabio Rojas, Dylan Caro, Axel Moyano, Edhu Oliva, Aldair Rodríguez y Sebastián Gonzales se perfilan desde el vamos.

Cienciano, por su parte, espera cerrar el año con un triunfo. El ‘Papá’ logró su pase a la Copa Sudamericana tras imponerse en la fecha pasada por 3-1 a Ayacucho FC. Así volverá a un torneo internacional tras 13 años de ausencia. Danilo Carando, Juan Romagnoli, Raziel García y Hansell Riojas fueron algunas de sus figuras durante la campaña.

Alianza vs. Cienciano se disputará este viernes 29 de octubre a las 3 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Iván Elías Moreno.

San Martín ganó a Alianza Atlético. | Fuente: Gol Perú

UTC vs. San Martín:

UTC viene de caer por 0 a 2 frente a Cantolao y cerró a la posibilidad de poder clasificar a la Copa Sudamericana. Es decir, con miras al duelo ante los santos solo buscará acabar de la mejor forma posible el torneo y completar los 37 minutos en la Bolsa de Minutos para evitar que le resten puntos.

“Da vergüenza perder así, si no pateamos al arco es imposible hacer los goles, tuvimos el control y manejo, pero después una pelota parada y el penal… se hizo todo cuesta arriba”, expresó el portero Salomón Libman en Gol Perú tras la derrota ante Cantolao.

Eso sí, San Martín sí se juega mucho en la última fecha de la Liga 1 Betsson. Si bien es cierto que el triunfo 3-1 ante Alianza Atlético le permitió escapar de la zona de descenso, aún no se salva y deberá asegurar su permanencia cosechando un triunfo. De momento, lleva 25 puntos mientras Binacional (24), Alianza Universidad (23) y Cusco FC (22) están a un solo paso.

San Martín vs. UTC chocarán el sábado 30 de octubre a las 3 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Iván Elías Moreno.

Municipal vs. Alianza Atlético

Municipal cuenta con 27 puntos en la tabla acumulada en la Liga 1 Betsson y aún puede complicarse con el descenso debido que está a tres unidades por encima del Binacional, que por el momento jugaría el repechaje contra Carlos Stein al ubicarse en el antepenúltimo lugar.

El cuadro edil perdió ante Melgar por 1 a 3 luego de ganar por un rotundo 5-3 a Cusco FC. Los dirigidos por Hernán Lisi tendrán que apostar por los tres puntos para que su suerte no cambie ante Alianza Atlético, que se encuentra más comprometido con 25 puntos. Así este enfrentamiento se perfila como un atractivo compromiso en el cual se juega la permanencia de ambos clubes en la Primera División.

Municipal y Alianza Atlético se medirán el sábado 30 de octubre a las 3 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Alberto Gallardo.

Municipal optimista en la última jornada. | Fuente: Liga 1

Cusco FC vs. Sport Huancayo

El equipo cusqueño se encuentra con un pie en la Liga 2 tras su decepcionante campaña a lo largo del año. En su último partido le faltó suerte, pero igual cayó 2-1 ante Universitario de Deportes. Solo un milagro y una serie de resultados en los partidos de Alianza Universidad, Binacional y San Martín lo salvarán del descenso.

Es más, también debe completar la Bolsa de Minutos, al igual que Sport Huancayo que a la mitad de la tabla acumulada solo jugará por cumplir en la última jornada, siendo una especie de juez ante su rival que el 23 de diciembre del 2019 dejó de llamarse el Real Garcilaso.

Cusco FC y Sport Huancayo se enfrentarán el sábado 30 de octubre a las 3 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Alianza Universidad vs. Ayacucho FC

Si hoy acabara el campeonato, Alianza Universidad sería uno de los equipos que descenderían de la Liga 1 Betsson. El equipo huanuqueño no logró escapar de este preocupante presente luego de sumar cuatro derrotas en los últimos partidos, una situación que se podría revertir este fin de semana.

El equipo de Julio César Uribe mantendrá viva el fuego de la ilusión si consigue un triunfo que le permita sumar 26 puntos. En ese caso tendrá que esperar que San Martín, Binacional y Cusco FC no sumen de a tres en la última jornada de la Fase 2. Complicado, pero las chances se encuentran latentes en una fecha que su rival será Ayacucho FC que no está complicado con la baja y que ya no cuenta con posibilidades de clasificar a un torneo internacional.

Alianza Universidad y Ayacucho FC protagonizarán un emotivo encuentro el sábado 30 de octubre a las 3 de la tarde (hora peruana), en las instalaciones de la Videna.

Binacional vs. César Vallejo

Su historia cambió radicalmente en dos años. De conseguir el título nacional en 2019, ahora lucha por salvarse de la baja. Se trata de Binacional, que con 24 puntos, tendría que jugar el repechaje con Carlos Stein si hoy terminara la Liga 1 Betsson.

En la antepenúltima posición de la tabla acumulada, el ‘Poderoso del Sur’ debe sumar un triunfo ante César Vallejo y esperar resultados negativos de San Martín y Alianza Atlético para seguir en la máxima división del fútbol peruano. Una tarea complicada, pero no imposible para el Binacional que llega este partido tras tres derrotas consecutivas.

Eso sí, César Vallejo depende de sí mismo para clasificar a la Copa Libertadores y seguramente será un difícil escollo para el equipo que de Juliaca, que cuenta como carta de gol al ecuatoriano Marlon De Jesús. Los poetas que aún deben completar la Bolsa de Minutos buscarán superar en puntaje Universitario (43) para sumar 44 unidades y acabar en el tercer lugar en el 2021.

César Vallejo y Binacional jugarán el sábado 30 de octubre a las 3 de la tarde (hora peruana), en las instalaciones de la Videna.

Sporting Cristal vs. Sport Boys:

Luego del triunfo por 3-1 ante Alianza Lima, Sporting Cristal llega entonado para enfrentar a Sport Boys en la última jornada de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. El entrenador Roberto Mosquera dará descanso a varios de sus jugadores titulares de cara a la final del campeonato contra los blanquiazules el 21 y 28 de noviembre.

Omar Merlo, Jhilmar Lora, Horacio Calcaterra y Percy Liza no jugarán ante los rosados por el tema de acumulación de amarillas, ya que si son amonestados corren el riesgo de perderse la final.

Cristal irá por la victoria para asegurar el primer lugar de la tabla acumulada. Por su parte, a Boys le basta solo un empata para sellar su clasificación a la Copa Sudamericana.

Cristal y Boys jugarán el sábado 30 de octubre a las 3 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Nacional.

Marcos Riquelme anotó ante Alianza Lima. | Fuente: Gol Perú

Mannucci vs. Cantolao:

Cantolao llega con un envión anímico al derrotar 2-0 a UTC. El equipo chalaco consiguió sumar 27 puntos que lo alejan de los puestos de descenso, así alejo el fantasma de la baja cuando se pensaba lo peor al acumular cuatro derrotas consecutivas.

En tanto, Mannucci irá por una victoria a la espera de una serie de resultados que lo lleven a obtener su boleto a la Sudamericana.

Eduardo Rabanal no jugará este partido tras ser aislado por el Mannucci al incumplir los protocolos sanitarios.

Manucci y Cantolao jugarán el sábado 30 de octubre a las 3 de la tarde (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva.

Universitario vs Melgar:

El equipo crema dirigido por el uruguayo Gregorio Pérez se juega su chance de ser Perú 3 en la Copa Libertadores 2022. Lleva 43 puntos y ganando a Melgar en la última fecha de la Liga 1 Betsson queda fuera del alcance del mismo equipo arequipeño (40) y César Vallejo (41).

En caso de empate, Universitario tendrá que esperar que César Vallejo no gane a Binacional, que también lucha por no descender a la Liga 2. Y si pierde y si Vallejo gana, el equipo crema jugará el próximo año en la Copa Sudamericana.

Tras la derrota ante Municipal, la 'U acumuló cinco victorias que lo ha colocado en la tercera casilla de la tabla acumulada.

El DT Pérez alinearía de la siguiente manera: Carvallo; Corzo, Alonso, Quina, Cabanillas; Alfageme, Barreto, Urruti, Novick, Quintero; Valera.

Cremas y el 'Dominó' jugarán el sábado 30 de octubre a las 3 de la tarde (hora peruana), en el estadio Alberto Gallardo.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 Betsson

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos 1 Sporting Cristal (*) 25 18 3 4 56 28 28 57 2 Alianza Lima (*) 25 16 7 2 38 16 22 55 3 Universitario 25 12 8 5 41

29 12 43 4 César Vallejo 25 11 8 6 31 20 11 41 5 Melgar 25 11 7 7 44 25 19 40 6 Cienciano 25 10 8 7 38 32 6 37 7 Sport Boys 25 10 7 8 35 33 2 36 8 Ayacucho FC 25 8 10 7 35 35 0 34 9 Mannucci 25 9 6 10 39 40 -1 33 10 Sport Huancayo 25 6 12 7 25 28 -3 30 11 UTC 25 8 6 11 24 33 -9 30 12 Municipal 25 8 4 13 30

37 -7 27 13 Cantolao 25 7 6 12 28 36 -8 27 14 Alianza Atlético 25 7 4 14 31 44 -13 25 15 San Martín 25 7 5 13 18 35 -17 25 16 Binacional 25 7 3 15 32 50

-18 24 17 Alianza Universidad (**) 25 6 6 13 24 43 -19 23 18 Cusco FC (**) 25 5 8 12 41 46 -5 22

(*) Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en el Play Off Final por la Liga 1 Betsson

(**) Equipos pelean por no descender.





