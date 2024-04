“No tenemos injerencia”: Agustín Lozano sobre denegatoria de licencias a Aurich y Unión Huaral

Esta semana, el Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le denegó la Licencia B a los equipos Unión Huaral y Juan Aurich, por lo que ambos elencos no serán parte de la Liga 2 en este 2024.

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, fue consultado y en breve conversación con la prensa local dio cuenta de lo que fue la medida hacia los elencos de Juan Aurich y Unión Huaral en el torneo de la Liga 2, que ya empezó.

"Me enteré en Paraguay. Lamentablemente, son órganos independientes en los que yo no participo. Tengo un directorio y vamos a ver lo que pasa", sostuvo el mandamás de la FPF a Best Cable.

La Liga 2 no tendrá a Aurich y Huaral

Luego indicó que no tiene ninguna participación en las decisiones que ejecuta el Tribunal de Licencias del fútbol peruano.

"Nosotros no participamos. Lo que ya deciden los órganos independientes nosotros no tenemos ninguna injerencia. Hay que ser respetuosos de eso, pero el Directorio tiene una reunión y seguramente se va a debatir este tema", añadió.

En tanto, más allá del tema de las licencias en la Liga 2, Lozano dio cuenta de lo que significó algunos de los partidos de los clubes peruanos en la Copa Libertadores y Sudamericana.

"Alianza Lima hizo un trabajo que mereció mejor suerte. A la 'U' fue bien. Deportivo Garcilaso dio pelea. Nos deja una gran sensación. En lo que viene nos puede ir mucho mejor. Tengo la confianza que a todos les va a ir mejor", añadió.

Fase de grupos de la Liga 2

Del 30 de julio al 30 de setiembre

Grupo campeonato: dos grupos (A y B) de seis equipos (1° al 6° de cada grupo de fase regional). Se medirán entre sí, en partidos de ida y vuelta. Serán 10 fechas.

Grupo descenso: seis equipos (7° al 9° de cada grupo de fase regional). Jugarán entre sí, en partidos de ida y vuelta. Serán 10 fechas. El último perderá la categoría. El descenso administrativo no es considerado descenso deportivo.

Play offs

Del 3 al 31 de octubre

