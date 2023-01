Sporting Cristal juega de local en la primera fecha de la Liga1. | Fuente: Club Sporting Cristal

La Liga Betsson 2023 debía empezar este sábado 21 de enero, con tres partidos. Sin embargo, esto no será así, pues la Dirección de Seguridad Deportiva emitió un oficio en el que se determina la cancelación de los espectáculos deportivos a nivel nacional hasta el 23 de enero.

El documento, dirigido al Ministerio del Interior, menciona que en la DISEDE, habiéndose tomado conocimiento de la recomendación efectuada por los integrantes de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos, presidida por Óscar Romero, se "dispone la cancelación de los espectáculos deportivos a nivel nacional, que hayan sido programados y/o aprobados entre el 17 al 23 de enero 2023, para prevenir y evitar riesgos que afecten la seguridad e integridad física de las personas".

Asimismo, se argumenta que el "desplazamiento masivo de personas del interior del país (...) conllevaría a que se continúen produciendo actos de violencia en diversas regiones del país". De esta forma, debido a las protestas, el arranque del torneo peruano será postergado.









Comunicado de la Liga de Fútbol Profesional

Poco antes de que se conozca el oficio de la DISEDE, la Liga de Fútbol Profesional publicó en redes sociales un comunicado en el que se confirmaba una reunión con la PNP. Según el documento, la cita fue entre representantes de la FPF y el General José Víctor Zanabria, Jefe de la Región Policial Lima, quien aseguró que no había inconvenintes para el desarrollo del torneo en la capital.



"La Policía Nacional del Perú aseguró que no existe riesgo alguno en celebrar estos partidos y los siguientes, siempre con una comunicación constante y con una protgamación que a ellos les permita garantizar la seguridad de todos los espectadores. De esta forma, nos asegura también que todos los que participamos de la organización de los partidos, podemos estar seguros y tranquilos de que se realizarán porque la competición contará con todas las garantías", comunicó la Liga.

¿Por qué no hay garantías?

Para que un espectáculo deportivo reciba las garantías necesarias, debe contar con la autorización tanto de las distintas Regiones Policiales (Ministerio del Interior) como con el permiso de la DISEDE (Ministerio de Educación).

Basta que una de las partes no dé el visto bueno por las razones que considere, para que no haya garantías. Eso es lo que, en este caso específico, ha sucedido. Si bien la Región Policial Lima dio el visto bueno, la DISEDE cree que existen riesgos a nivel nacional, por lo que la Liga1 Betsson 2023 no podrá inicial antes del 23 de enero.