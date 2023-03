Cienciano se mostró en contra de la decisión de la FPF. | Fuente: Club Cienciano

Aunque se creía que esta fecha podría jugarse completa, no será así. Cienciano y Alianza Atlético de Sullana, que debían enfrentarse el domingo en Cusco por la fecha 7 de la Liga1 Betsson 2023, pero el encuentro no se llevará a cabo en el día inicialmente establecido.

El encuentro entre el 'Papá' y el 'Vendaval' será reprogramado por falta de garantías, tal como sucedió con otros duelos en la fecha 6 del Torneo Apertura. El argumento se basa, según la postura de la Federación Peruana de Fútbol, en que el club local no mostró disposición a permirtir al ingreso del equipo de transmisión de 1190, por lo que no se puede garantizar la integridad de los presentes.

Así, se decidió, tal como pasó el fin de semana pasado con Binacional vs. Sporting Cristal, FBC Melgar vs. Sport Boys y Alianza LIma vs. César Vallejo, que el partido entre Cienciano y Alianza Atlético no se desarrolle en esta oportunidad. La nueva fecha y hora será anunciada por la Liga de Fútbol Profesional en los próximos días.

Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, el ente encargado de la organzación del torneo dio a conocer la situación. "La FPF remitió una carta al Club Cienciano del Cusco solicitándole que permita el acceso de cámaras y operadores de 1190Sports, con facilidades y seguridad del caso, para la transmisión del partido ante Alianza Atlético de Sullana", se lee en un comienzo.

"El Club Cienciano no brindó una respuesta a dicha carta en el plazo indicado en el documento y, a pesar de la apertura otorgada durante el día por la FPF para que muestre una respuesta oficial, tampoco mostró disposición para otorgar las garantías para el correcto desarrollo y transmisión del partido. La FPF lamenta su posición de negativa para el ingreso del broadcaster y la transmisión de Liga1 Max, señal acreditada por la FPF. En ese sentido, y en línea con la reglamentación vigente, la FPF ha tomado la decisión de reprogramar el partido (...) para preservar la integridad y seguridad de los asistentes", es la forma en la que continúa el comunicado.

El equipo de Leonel Álvarez llegaba de descansar en la jornada pasada, mientras que los dirigidos por Carlos Desio superó por 4-2 a Sport Huancayo.

Postura de Cienciano

Cienciano se mostró en contra de la decisión tomada por la Federación Peruana de Fútbol. Por ello, emitió un comunicado manifestando su oposición a la suspensión del partido ante Alianza Atlético de Sullana, planificado para jugarse el domingo en el Inca Garcilaso de la Vega.

"Rechazamos el comportamiento irregular, ilegal y arbitrario que viene adoptando la FPF contra nuestra institucion y contra otros clubes del fútbol profesional, al pretender someternos de manera forzada a que permitamos el ingreso de la empresa 1190 Sports, empresa con la que no nos une vínculo comercial alguno y además se desconoce el contrato que dicha empresa mantiene con la FPF", indicó.

"Reiteramos que nuestra institución es respetuosa del Reglamento de la Liga1 Betsson 2023 y que no existe marco normativo que ordene la suspensión de un encuentro por no permitir el ingreso de una empresa televisora, más aun si dicha empresa no tiene vínculo contracual con nosotros", complementó.

Asimismo, el club cusqueño dejó en claro que se reserva el derecho de solicitar reparación por daños y perjuicios ocasionados por la logística desplegada, así como el inicio de acciones penales "por los delitos que se vienen perpetrando en agravio de nuestro club".