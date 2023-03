La Liga2 2023 arrancará en abril.

En setiembre del año pasado culminó el torneo de Segunda División. Desde entonces, han pasado cinco meses y aún no se reanuda. Sin embargo, está próximo a hacerlo. RPP Noticias conoció que la Liga2 2023 está planificada para iniciar la primera semana de abril.



El torneo será descentralizado, contará con la presencia de 14 equipos y se dividirá en dos partes: fase regular y play offs. En la primera, participarán todos y el primer puesto será campeón y conseguirá ascenso directo, mientras que el último descenderá. En la segunda, competirán los seis que se ubicaron el segundo al séptimo puesto para definir al subcampeón y segundo ascendido.

En esta nota te contamos no solo la fecha de arranque, sino también el formato de juego, los objetivos de la organización y todos los lineamientos que necesitas saber para entender el campeonato que, de cara a la temporada 2024, dará dos ascensos a la Primera División.

¿Cuándo arrancará la Liga2?

El inicio de la Liga2 2023 está previsto para el sábado 1 de abril. La fase regular, según el calendario inicial, terminará el domingo 24 de agosto y los Play Offs irán del martes 26 de setiembre al domingo 29 de octubre.

La idea es que la etapa regular se juegue los fines de semana (sábado y domingo) de manera ininterrumpida. El único viernes considerado es el del 22 de setiembre. Los Play Offs arrancarán el martes 26 y miércoles 27 de setiembre, continuarán los siguientes tres sábados y domingos y las jornadas finales serán los domingos 22 y 29 de octubre. En total, se jugarán 192 partidos.

Equipos de la Liga2 2023

Alianza Universidad Alfonso Ugarte Asociación Deportiva Comerciantes FC Ayacucho FC Carlos Stein Comerciantes Unidos Deportivo Coopsol Juan Aurich Llacuabamba Los Chankas Pirata FC Santos Unión Huaral Universidad San Martín

¿Cómo se jugará la Liga2 2023?

Fase 1: etapa regular

Se jugará de abril a setiembre. Los 14 equipos jugarán todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Al finalizar las 26 fechas, se generará una tabla acumulada, El primero será campeón y el último descenderá. Los que ocupen del 2° al 7° puesto clasificarán a los Play offs.

Play offs

Se llevará a cabo en octubre, definirá al subcampeón y segundo ascendido. Se dividirán en tres fases: F1, F2 y F3. Los equipos que hayan quedado en 2° y 3° puesto de la tabla de la etapa regular, clasificarán a la Fase 2. Previamente, se llevará a cabo la Fase 1, con los seis cuadros que ocuparon del 4° al 7° lugar.

En la Fase 1, el 5° se enfrentará al 6° y el 4° al 7°. Los ganadores enfrentarán, en la Fase 2, al 2° y 3°, de manera respectiva. Los dos equipos que triunfen se medirán en la Fase 3 para definir al subcampeón de la Liga2 que, a su vez, será el segundo ascendido.

Planteles en la Liga2 2023

Cada plantel de la Liga2 2023 podrá contar con un máximo de 27 futbolistas mayores de Sub 21. En el caso de los menores de dicha categoría, no hay límite. Aunque no hay bolsa de minutos, sí hay obligación de contar con tres Sub 24 en campo.

Por otro lado, se permite la presencia de cinco jugadores extrajeros, pero solo cuatro pueden jugar en simultáneo.

La inscripción de futbolistas se hará en dos periodos. El primero irá hasta el 8 de marzo y el segundo será del 30 de mayo al 26 de junio.