Luis Advíncula: "De niño era simpatizante de Alianza Lima, pero Sporting Cristal me dio todo"

Luis Advíncula desarrolla los trabajos de pretemporada con Boca Juniors, ahora al mando del entrenador Diego Martínez. El lateral peruano fue pieza clave en el último curso, en el que los ‘xeneizes’ se convirtieron en subcampeones de la Copa Libertadores.

Advíncula, de 33 años, tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2024. Todavía sin haber resuelto su renovación o un próximo cambio de club, el defensa fue consultado sobre una posible vuelta al fútbol peruano, aunque para representar a Alianza Lima, elenco del que confesó fue “simpatizante” en su niñez.

“Aquí hubo varios compañeros que se han ido de lengua, pero yo jamás he dicho eso abiertamente. No voy a mentir, de chico era simpatizante de Alianza, porque toda mi familia es hincha. Pero yo llegué a Cristal y me trataron de una manera que nadie me trató. Yo llegué anémico ahí", dijo Luis Advíncula en entrevista en el podcast ‘La Lengua’.

Luis Advíncula y su cariño a Sporting Cristal

Luis Advíncula debutó a nivel profesional con Juan Aurich en 2009. Al año siguiente fue fichado por Sporting Cristal, elenco con el que se mantuvo hasta el 2012 (campeón nacional) y luego retornó para la primera parte del 2014.

“Desde el minuto uno me han tratado muy bien, por eso le tengo tanto cariño a Sporting Cristal. Para mí, es mi casa. Yo sé que soy lo que soy por los valores que me inculcaron ahí. Era muy simpatizante de Alianza (Lima) cuando era chiquito, pero si yo pongo todo en una balanza… no hay chance. Cristal me dio todo”, resaltó el popular ‘Rayo’.

Advíncula y su estadía en Boca Juniors

El seleccionado peruano es actualmente uno de los referentes de Boca Juniors, no obstante, reconoció que no atravesaba los mejores días cuando comenzó su ciclo en el elenco ‘xeneize’, al que llegó en 2021 procedente de Rayo Vallecano.

“Cuando llegué a Boca no me estaba yendo bien. Entonces yo prefería que digan: 'Este negro es un muerto y se arrastra’ pero en la cancha. Y no que digan: ‘A este negro lo vimos tomando en la discoteca’. Yo sabía en el momento en que estaba", indicó respecto a las salidas nocturnas de los futbolistas.

“Creo que si tienes una cena después de una derrota no pasa nada. Pero si perdiste un partido y te vas a una discoteca… Los hinchas de Boca están en todos lados", añadió.

"Yo no soy un huevón. No me voy a regalar. Me está yendo mal, no estamos ganando, ¿y me voy a ir a una discoteca? Hay que ser bastante cortito. En el fútbol hay momentos para todo", completó Luis Advíncula, quien fue el goleador de Boca Juniors en la última Copa Libertadores.

