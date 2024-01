¿Hernán Barcos condicionó a Alianza Lima para que no fiche a Paolo Guerrero? Esto respondió el 'Pirata'

Hernán Barcos cumplirá 40 años en abril. Sin embargo, se encuentra vigente en el fútbol peruano y en 2024 jugará su cuarta temporada en Alianza Lima. En medio de la pretemporada del cuadro blanquiazul, el 'Pirata' habló de varios temas, aunque destacó que en el fútbol "hay mucha envidia".

"Hay de todo en el fútbol. Hay mucha envidia. Muchos quisieran estar en mi lugar, pero no les da para hacerlo; otros ya estuvieron, pero no pudieron lograr lo que yo hice, lo que yo genero; y eso, obviamente, genera malestar o envidia. Yo sé quién soy y estoy muy tranquilo con lo que hago", señaló el delantero argentino que obtuvo la nacionalidad peruana.

También indicó que su sueño era retirarse en LDU, club donde destacó, pero por varias circunstancias no se cumplió. Ahora todo indica que Alianza Lima será el último club de su carrera.

"Siempre quise retirarme en Liga por la historia que construí en Ecuador. Lamentablemente, por motivos externos o porque no me dieron la oportunidad de volver... Hoy pienso en retirarme en Alianza. Si Dios quiere y hacemos las cosas bien, lo voy a poder hacer acá y feliz de la vida", apunto en entrevista a Perú 21.

Hernán Barcos sobre Paolo Guerrero

Hernán Barcos señaló que su presencia no condicionó para Alianza Lima no fiche a Paolo Guerrero que el 1 de enero cumplió 40 años. Es más, elogió la actualidad del atacante peruano.

"La verdad que no lo sé. No sé qué piensa Alianza sobre Paolo. No creo que mi presencia condicione la suya. Él es un gran jugador y profesional que habla por sí solo, otro claro ejemplo de la edad, porque ha cumplido 40 años, está entero y acaba de ser campeón de la Sudamericana y de Ecuador con el LDU de Quito", indicó.

Finalmente, el exdelantero de la Selección de Argentina no descarta quedarse en Perú tras culminar su carrera como futbolista.

"Estoy feliz acá. Ya hablé con mi esposa y estamos viendo para comprar un departamento para hacer algo más allá del fútbol en el Perú y poder aportar más allá del fútbol", culminó.

