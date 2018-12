Pep Guardiola y José Mourinho son rivales desde que dirigian al Barcelona y Real Madrid respectivamente. | Fuente: AFP

José Mourinho fue despedido del Manchester United por los malos resultados que han tenido en la temporada. Pep Guardiola ha sido rival del técnico luso por entrenar al clásico rival, pero dejó de lado esto para expresarle su solidaridad.

"Cuando eso pasa siempre estoy triste por los entrenadores. Estamos solos cuando las situaciones no son buenas. En el fútbol, esto pasa cuando los resultados no son los mejores. José Mourinho no me necesita. Él es muy fuerte. Pronto estará de regreso y volverá al juego", mencionó Pep Guardiola en conferencia de prensa.

José Mourinho consiguió tres títulos con el Manchestes United pero en esta temporada tuvo sus peores resultados. Pep Guardiola siempre ha tenido una rivalidad con el técnico luso pero esto no quita el compañerismo que tienen por tener la misma profesión y estar en la elite del fútbol.

















Pep Guardiola responde sobre la destitución de Mourinho:“Estoy del lado de Mourinho,siempre estamos solos como entrenadores.”

[Vía @BBCsport]pic.twitter.com/ejHTKJmke1 — Todo Guardiola (@TodoGuardiola) 19 de diciembre de 2018

Pep Guardiola y José Mourinho son considerados como algunos de los mejores técnicos de la última década.