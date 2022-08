Mannucci se mide a Municipal por la fecha 9 del Clausura de Liga 1 | Fuente: @LigaFutProf

Carlos A. Mannucci y Deportivo Municipal se verán las caras por la novena jornada del Clausura de Liga 1 Betsson. El estadio Mansiche será escenario de este partido, en el cual ambos conjuntos buscarán sumar un nuevo triunfo en el torneo local.

Mannucci afrontará este compromiso golpeado y con la necesidad de cosechar una victoria a toda costa, de la misma manera que Municipal, pues ambas instituciones en su última presentación en el Clausura de Liga 1 consiguieron una derrota y sus aspiraciones por estar en la pelea por título se ve cada vez más lejos.

El cuadro 'carlista' no pudo ante César Vallejo y terminó perdiendo por 4-1 en el derbi trujillano, resultado negativo que los sigue teniendo comprometidos en la tabla acumulada. El 'tricolor' apenas tiene cinco puntos más que los elencos involucrados cn la zona de descenso.

Carlos Mannucci vs Municipal: horarios en el mundo

Perú: 1:15 p.m

México:1:15 p.m

Colombia: 1:15 p.m



Ecuador: 1:15 p.m



Chile: 2:15 p.m



Bolivia: 2:15 p.m

Venezuela:2:15 p.m



Argentina: 3:15 p.m



Uruguay: 3:15 p.m



Brasil: 3:15 p.m

📸🏟️

Hoy entrenamos en casa.



Estamos a dos días de reencontrarnos y trabajamos con fuerza para volver a sumar con su aliento.



👇 ENTRADAS:

📲 https://t.co/rRbVs62Nsn: https://t.co/0sh6ZbjfTA

🏟️ Boleterías: Viernes de 10 am a 5 pm y sábado desde las 9 am



¡Vamo'ariba, Tricolor! pic.twitter.com/IPulAJggdG — Club C.A. Mannucci (@camannucci) August 25, 2022

En tanto, su rival de turno, Deportivo Municipal, marcha en la duodécima plaza del Clausura y tratará de dar el gran golpe en su visita a la ciudad de la 'Eterna Primavera', con el que espera cortar la racha de no poder ganar desde hace dos fechas en la competencia.

Los 'ediles', a cargo de Hernán Lisi, no saben de victorias en las últimas tres jornadas y registran dos derrotas consecutivas. Municipal no está comprometido con la zona de descenso, sin embargo, tiene complicado el panorama para pugnar por clasificar a un certamen internacional en el siguiente año. La 'Academia' va en el puesto once del acumulado, a 8 puntos del octavo lugar.

¿Cuándo y a qué hora juega Carlos A. Mannucci vs. Municipal?



Carlos A. Mannucci vs. Municipal chocarán el sábado, 27 de agosto. La contienda está pactada para la 1:15 p.m. (hora peruana ) y tendrá lugar en el estadio Mansiche en Trujillo.







¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Carlos A. Mannucci vs. Municipal?



El partido EN DIRECTO será transmitido por GOLPERÚ. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la web de RPP.pe.





