Manuel Barreto fue entrevistado en el programa Fútbol Como Cancha y habló del manejo financiero que está teniendo Universitario de Deportes. El directivo merengue no pudo evitar hablar de Alianza Lima y mencionó que el gran gasto que han hecho en esta temporada no les garantiza nada.

"No garantiza nada gastar más. Hay que hacerlo como lo venimos haciendo en la U, preocupados en elegir bien. Si después llegamos a la situación económica de Alianza Lima pues bienvenido sea, sino seguiremos como estamos", contó Manuel Barreto cuando fue consultado sobre si espera llegar a tener la economía del equipo íntimo.

Manuel Barreto también habló de la presión que hizo Alianza Lima para que el partido con Sport Boys no se juegue en el Estadio Monumental. Recordemos que en este duelo el conjunto del Callao fue titular, pero en la casa del conjunto crema, lo que generó críticas en tienda blanquiazul.

"Nos ocupamos de lo que le compete a la U. No tenemos tiempo para preocuparnos de nada que no sea el club. Alianza Lima tiene el presupuesto más alto en la historia del fútbol peruano y solo el salario de un jugador puede pagar la planilla del 30% de los equipos de la Liga 1. Muchos estaban cómodos con Universitario no siendo protagonista en los últimos años, pero estamos de vuelta y no nos moveremos", finalizó el directivo crema.

