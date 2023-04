Williams Riveros sobre el liderato de Universitario en la Liga 1: "Vamos a seguir trabajando para seguir arriba" | Fuente: @Universitario | Fotógrafo: @Universitario

Universitario de Deportes derrotó 3-0 a Sport Boys por la jornada 14 del torneo Apertura, resultado que lo coloca como líder en solitario de la Liga 1 Betsson. Uno de los mejores jugadores del encuentro fue el paraguayo Williams Riveros, quien no tuvo complicaciones en el fondo de la saga.

"Tranquilo. Hay que seguir trabajando para mejorar día a día. Vamos a seguir trabajando para seguir arriba. Estamos punteros, pero no es real. Toca descansar esta fecha y vamos a aprovecharla para seguir trabajando. Estaremos mirando los partidos y los resultados para ver cómo seguimos", indicó en un primero momento.

"Vamos a estar mirando todos los partidos en realidad. El que más nos importa es el partido de Alianza, pero esto es largo, vamos a seguir trabajando para nosotros. Vamos a ver qué pasa. Todos los rivales son duros", complementó.

Expulsión de Alex Valera

Por otro lado, al ser consultado sobre la expulsión de Alex Valera al final del encuentro, aseguró que está en el técnico y en la dirigencia hablar con el delantero para evitar que se repitan estas acciones.

"Eso le toca más al técnico, al presidente, para que puedan hablar con él. Nosotros, nada más, podemos darle alguna recomendación para que no vuelva a pasar y seguir adelante. No lo teníamos pensado, pero en la semana lo van a hablar y tratar de que no vuelva a pasar", afirmó el paraguayo.

El partido por la Copa Sudamericana

Por último, Riveros habló sobre el partido del jueves ante Santa Fe por la Copa Sudamericana. El defensor afirmó que será un partido difícil, pero espera tener el apoyo de la hinchada para sacar un buen resultado.

"Bien. Ahora a recuperar y ya en el segundo tercer día nos meteremos al rival del jueves. Va a ser un partido difícil. Esta nos quedamos concentrados. Ya seguramente vamos a hablar del rival y pensar en Santa Fe. Le pido a los hinchas que vengan a alentar y confiamos en que el partido salga bien", culminó el paraguayo.

