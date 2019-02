Christian Ramos no será tomado en cuenta por el Al Nassr para la primera parte del 2019. | Fuente: AFP

El futuro de Christian Ramos parece seguir en el fútbol peruano. Luego de que se le confirmara que no iba a ser tomado en consideración en el Al Nassr, el zaguero de 30 años quiere conseguir un club lo antes posible con miras a tener un lugar en la convocatoria de la Selección Peruana en la Copa América 2019 que se desarrollará en Brasil.

Si bien al inicio se le vinculó con Deportivo Municipal, al fin y al cabo las negociaciones con el club edil no llegaron a un buen puerto. No obstante, otro equipo peruano parece haberse sumado a la puja por Christian Ramos: Melgar de Arequipa. El club rojinegro, aún teniendo el puesto de defensor central cubierto, podría sumar a la 'Sombra' a sus filas aunque todavía no hay nada confirmado al respecto.

Ante la creciente ola de rumores, José Suárez, administrador de Melgar, habló en Radio Ovación sobre la posibilidad de contratar a Christian Ramos. "Realmente no me gustaría adelantar respecto a la chance de contar con Ramos, prefiero hablar cuando esté todo cerrado", dijo.

De concretarse su llegada a Melgar, este será el quinto club peruano en el que militaría Christian Ramos tras haber pasado por las filas de la Universidad San Martín, Alianza Lima, Sporting Cristal y Juan Aurich.