Sporting Cristal y Melgar jugará en Arequipa por la semifinal ida de Liga 1 Betsson | Fuente: Liga 1

Sporting Cristal y Melgar se enfrentarán en las semifinales de la Liga 1 Betsson 2022 para definir al equipo que acceda a los duelos por el título, donde ya espera Alianza Lima después de llevarse el Torneo Clausura y ser el segundo mejor de la tabla acumulada.

La primera semifinal se disputará en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa este miércoles 2 de noviembre, donde se designó al árbitro FIFA Bruno Pérez como juez principal para dicho encuentro.





La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó el sextete arbitral que se hará presente en el choque entre Melgar y Sporting Cristal. Además de Bruno Pérez como principal, estarán los asistentes Stephen Atoche y Leonar Soto, ambos de la categoría FIFA. Luis Garay será el cuarto árbitro, Micke Palomino el juez de gol 1 y Julio Quiróz el juez de gol 2. Estos últimos se posicionan detrás de las porterías.





Bruno Pérez a cargo de la semifinal Melgar vs. Cristal

Seis árbitros habrá por partido de los playoffs de la Liga 1 Betsson | Fuente: CONAR

Bruno Pérez, de 30 años, es junto a Joel Alarcón los árbitros que más partidos dirigieron en la temporada de la Liga 1 Betsson. Estuvo presente en 28 partidos, donde mostró 135 tarjetas amarillas y 9 rojas.

Pérez tuvo a su cargo tres partidos de Sporting Cristal, donde los rimenses registran una derrota (1-0 vs. Sport Huancayo) y dos victorias, (4-1 vs. San Martín y 6-4 vs. Municipal). Por el lado de Melgar, participó en cuatro de sus cotejos, con tres triunfos (0-1 vs. Cantolao, 0-1 vs. Ayacucho FC y 0-1 vs. Binacional) y una caída (3-2 ante Vallejo).

Bruno Pérez ascendió este año a la categoría FIFA y a nivel internacional fue cuatro veces cuarto árbitro, mientras que se desempeñó como juez principal en Copa Sudamericana en los dos partidos de la llave entre Deportivo La Guaira frente a General Caballero.

Alianza Lima espera por el ganador del Melgar vs. Cristal en la final de Liga 1 | Fuente: Liga 1

¿Cuándo y a qué hora juegan Melgar vs. Sporting Cristal?

Melgar y Sporting Cristal se enfrentarán por los partidos de semifnales de la Liga 1 Betsson 2022. A esta instancia llegó el 'Dominó' por ser el ganador del Torneo Apertura, mientras que los rimenses tras obtener el primer lugar del acummulado . La contienda por el partido de ida se llevará a cabo el miércoles 2 de noviembre y está pactada para las 3:00 p.m. (hora peruana), siendo el escenario el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa.

Tras este compromiso, el partido de vuelta se disputará el domingo 6, con el cuadro de Roberto Mosquera actuando como local en el Estadio Nacional.





