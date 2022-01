Gregorio Pérez tuvo dos etapas en Universitario de Deportes. | Fuente: Gol Perú

Este sábado se llevó a cabo la esperada Noche Crema 2022, partido de presentación del plantel de Universitario para la nueva temporada de Liga 1 Betsson. El rival fue el ecuatoriano Aucas.

Una de las grandes ausencias en Universitario de Deportes es Gregorio Pérez, quien tuvo que dejar el cargo de director técnico del primer equipo debido a problemas de salud. En la Noche Crema recibió un homenaje y, a su vez, el entrenador envió un afectuoso mensaje a todo el pueblo de la 'U'.

"Queridos amigos y amigas, hinchas de Universitario. Les agradezco el afecto y cariño desde el primer día que llegué acá a fines de 2019 (...) En aquel momento se me cortó un sueño y no pude continuar. Nuevamente el destino quiso que regresara para cumplirlo: la estrella 27", sostuvo Gregorio en un primer momento.

Gregorio Pérez se despide de la hinchada de Universitario

Las palabras de Gregorio Pérez a los hinchas de Universitario. | Fuente: Gol Perú

Asimismo, dio algunos detalles de lo que produjo su salida de la tienda crema hace unos días.

"Tuve un percance en el camino y no puedo continuar. Eso no quiere decir que no reconozca el camino, afecto y amistad que ustedes me dieron. Les deseo le mejor. Apoyen a todos. La 'U' tiene que encontrar su camino y este es su año. A la distancia siempre voy a estar. Un abrazo grande, hasta siempre. Y dale U", añadió.

Tras casi dos años, Universitario volvió a gozar de sus hinchas en su escenario. Desde aquel lejano clásico en marzo del 2020, los merengues no disputan partidos ante la presencia de sus aficionados y esto se acabará con la presentación oficial para la temporada 2022.



Edgardo Adinolfi conducirá al primer equipo hasta determinarse si es ratificado en el cargo o se optará por un nuevo entrenador.

La imagen en cuanto a resultado no fue la mejor tras la derrota sufrida en Estados Unidos contra el Inter Miami, pero la ‘U’ recuperará para el duelo frente a Aucas a Nelinho Quina, Alexander Succar y José Zevallos, quienes iniciarán las acciones.

El plantel no contará con todos sus integrantes en la Noche Crema, pues mientras algunos salen del contagio por coronavirus, José Carvallo, Aldo Corzo, Alex Valera y Alberto Quintero se encuentran con sus respectivas selecciones.

