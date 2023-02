"Ni lo insulté": Pablo Lavallén se defendió por sanción de seis fechas sin dirigir a Melgar en Liga 1

Según informe arbitral de Michael Espinoza, Pablo Lavallén agredió al juez Abraham Loayza | Fuente: Melgar / Conar

Pablo Lavallén, entrenador de FBC Melgar, conversó con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias después de que recibiera la sanción de seis fechas sin poder dirigir en la Liga 1 Betsson por ser expulsado en el cotejo de la cuarta jornada del Apertura ante Municipal (0-2) en Arequipa.

El informe que consignó el árbitro de ese partido, Michael Espinoza, apunta que Pablo Lavallén aplicó tres golpes con el puño en la espalda al juez asistente, Abraham Loayza. El estratega de Melgar se refirió al caso.

“Sorprendido con el informe y a raíz de este con la sanción. En las últimas jornadas del torneo 2022 habíamos tenido una situación al término del partido con ADT en Tarma, donde luego de hablar unos minutos con Michael Espinoza, él se acerca donde yo estaba afuera. Me dijo que iba a reponer todos los minutos que se habían perdido. Ese partido fue muy cortado e interrumpido”, contó.

“A nosotros nos tocó ir perdiendo, lo empatamos, presionamos para conseguir el segundo gol. Dio 3 o 4 minutos, cuando en realidad se perdió como 10 o 12 minutos. Hubo muchas interrupciones. Recuerdo que fui a saludarle. Le dije que me decepción porque pensé que me iba a dar más tiempo. Me sacó la roja. Luego me dirigió como visitante ante Atlético Grau y terminó expulsando a gente de mi comando técnico con 12 fechas de suspensión. Me sorprendió que nos lo programen en la primera fecha en Arequipa”, añadió el estratega sobre el antecedente con Michael Espinoza.

Melgar no ha sumado puntos en lo que va de la Liga 1 Betsson 2023 | Fuente: Liga 1

Lavallén, sanción de 6 fechas en la Liga 1

El Melgar vs. Municipal no fue televisado, cotejo donde la ‘Academia’ se quedó con los tres puntos. Pablo Lavallén explicó cómo se produjo el encuentro con Michael Espinoza y el primer juez asistente, Abraham Loayza.

“Cuando se generó la situación de Pablo Magnín, que tenía que salir del campo porque tenía una pulsera, le dije al línea que verifique su reingreso, porque estábamos como cinco minutos con uno menos en cancha. Cuando no me hizo caso fui con el cuarto para que pueda reingresar el jugador. Esa fue toda la charla”, señaló.

“Cuando terminó la charla, Espinoza vino y me expulsó directamente. Le pedí explicaciones. Vuelco con el línea, con Abraham Loayza, y le pregunto lo mismo. Ni lo insulté verbalmente, no entendía la expulsión. Me dijo que había formas de reclamar. Esa fue toda la explicación que me dio. Cuando leí en el informe que había tres golpes de puño en la espalda, me quedé sorprendido”, agregó.

Pablo Lavallén perdió la final de la Liga 1 2022 ante Alianza Lima | Fuente: Melgar

Lavallén y la expulsión recibida de parte de Espinoza

Pablo Lavallén indicó que Melgar ya presentó un recurso para apelar la sanción de 6 fechas sin que pueda dirigir a los rojinegros en la Liga 1. "Hoy presentó Melgar una secuencia de fotos de toda la situación, donde se ve claramente que ni lo toco al línea, mucho menos golpearlo", dijo.

"Tengo entendido que la Conar tiene como estatuto creer en la palabra que dice el informe arbitral y es absoluto, no hay forma de tener otra opinión. No hubo transmisión", añadió.

Asimismo, Lavallén recalcó que no golpeó al árbitro Abraham Loayza y condenó las agresiones a los jueces. "De las faltas más graves que debe haber en el fútbol es la agresión a un juez o que le golpee de puño. Que no se pueda comprobar eso la transmisión es grave. Nosotros creemos que una instancia debe ser sancionada de manera ejemplar, pero acá se usaron palabras a la ligera en el informe que no ocurrieron", puntualizó.





