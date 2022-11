Pablo Lavallén destacó el trabajo de sus pupilos en la victoria de Melgar ante Cristal | Fuente: AFP

Con un doblete de Luis Iberico, Melgar se impuso 2-0 a Sporting Cristal en la semifinal de ida de los play off de la Liga1 Betsson. Aún falta 90 minutos, por ese motivo el técnico del cuadro rojinegro, Pablo Lavallén, tomó con calma la victoria de su equipo.

"Nosotros trabajamos siempre de la misma manera. Estos son partidos distintos porque estás decidiendo el pasaje a una instancia final. Hay otra motivación. Acá no hay rivales, no te fijas si el que juega dos horas más tarde suma o no", .

El técnico argentino destacó el trabajo de sus pupilos. "Los muchachos hicieron un excelente partido, totalmente a la altura como nosotros creemos que podría suceder. Estábamos totalmente a la altura para jugar una semifinal con Cristal más allá de todo lo que haya pasado desde el fin de semana hacia atrás".









Luego, agregó: "Con lo que yo me quedo es que ellos están capacitados para hacer ese tipo de juego y muchas veces cuando se desbloquea porque se consigue el gol, el equipo juega bien, y a veces cuando no llega el gol, esa presión hace que el equipo se siente más incómodo, dubitativo".

Paso a paso se llega lejos, parece que es la política de Lavallén. "El equipo sumó los puntos necesarios para poder acceder a esa semifinal y hoy las cosas salieron bien. Aún no se ganó nada, quedan 90 minutos en Lima que seguramente van a ser muy complicados, pero lo que podemos rescatar es que nos dimos cuenta que estamos a la altura y hoy lo demostramos", añadió.

La clave de la victoria, a consideración de Lavallén fue: "A veces los partidos se abren y a veces no como nos pasó con Sullana. El equipo intenta ser ofensivo, agresivo, no se cambia nada. Ahora como hicimos dos goles parece que todo volvió a la normalidad".

