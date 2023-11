Pablo Míguez y su sentido mensaje tras su salida de Alianza Lima: "No me lo esperaba, no me lo imaginé"

Alianza Lima les dio a sus hinchas una de las noticias más duras el año. A través de un emotivo video, el cuadro de La Victoria anunció la no continuidad de Pablo Míguez, bicampeón con el equipo íntimo.

Luego de algunos minutos, ‘Cotorra’ empleó su cuenta de Instagram para enviar un sentido mensaje de despedida. En él, el futbolista agradeció a sus compañeros y al club por el apoyo mostrado durante los años que estuvo en tienda blanquiazul.

"Gracias a todos mis compañeros con los que compartí estos años, no doy nombres porque es una lista larga, pero cada uno de ellos sabe el cariño que les tengo y la amistad que formé con varios", indicó en un inicio.



"Gracias a todos los trabajadores del club, área de seguridad, área médica, cocina, utileros, marketing, recursos humanos, administrativos, gerencia (José Bellina) y jefe de equipo, gracias a cada uno de ustedes, porque siempre estuvieron pendientes de mí para todo lo que necesitaba, me hicieron sentir como en mi casa", complementó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Pablo Míguez: "Me voy tranquilo"

Luego, el defensor de 36 años dijo que nunca se imaginó que iba a salir de Alianza Lima, pero se va tranquilo por todo lo hecho en los años que estuvo en el club.

"Lo que es el fútbol, ¿no? Un día como hoy, en el 2021, estaba levantando la copa de campeón con una felicidad incalculable, y hoy (ayer) me dan la noticia de que no sigo en el club. No me lo esperaba, no lo imaginé", aseguró al inicio.



"Me voy tranquilo por todo lo que he hecho en estos años, por mi entrega y porque traté de transmitir profesionalismo, humildad, disciplina y el amor tan grande que siento por esta camiseta", complementó.

Pablo Míguez regresó a Alianza Lima en la temporada 2021, luego de su paso por Olimpo, Puebla, Melgar y Cusco FC. Disputó 91 partidos, entre Liga1 y torneo internacionales. Anotó seis goles, recibió 18 tarjetas amarillas y fue expulsado una sola vez.

En su primera etapa en el equipo, entre el 2014 y 2015, jugó 70 partidos, recibió 35 tarjetas amarillas y fue expulsado en tres oportunidades.