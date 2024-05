Paolo Guerrero sin fecha de retorno tras lesión: "No me han dicho el tiempo exacto de recuperación"

Paolo Guerrero es uno de los referentes del fútbol peruano. El delantero, actual atacante de César Vallejo, no viene jugando el Torneo Apertura por una lesión. Pero, en palabras del propio Depredador, se encuentra en proceso de recuperación.

En declaraciones a los medios de comunicación, el exfutbolista de LDU Quito indicó que viene realizando trabajos de campo, pero nada con balón.

“Estoy realizando una gran recuperación, vengo haciendo trabajos de campo, aún nada con balón, pero espero que esta semana pueda comenzar a hacer”, sostuvo el delantero en el aeropuerto.

“Hasta el momento, no me han dicho el tiempo exacto de la recuperación, vengo trabajando y ahora toca la parte más difícil”, complementó.

En tanto, al ser consultado sobre la definición de la Liga 1, indicó que no tiene favoritos, pero le "gustaría estar disputando un torneo”.

Paolo Guerrero y el presente de César Vallejo

Días atrás, el capitán de la Selección Peruana reveló que Richard Acuña, presidente de César Vallejo, le reveló que el plantel trujillano no estaba reforzado a plenitud para afrontar la Copa Sudamericana.

"Sabíamos que iba a ser durísimo (la Copa Sudamericana), lo conversé con Richard (Acuña) y le mencioné que tenemos un plantel corto, había mucho desgaste estar compitiendo en dos torneos. Espero que la César Vallejo mejore su estructura", expresó Paolo Guerrero a su salida de la Videna.

Además, ya había adelantado cuánto tiempo estaría fuera de las canchas. "Ya tengo desde que me lesioné 10-11 días, antes de dos semanas no me veo jugando, todavía siento molestia. Igual, todo es monitoreado por el fisioterapeuta", manifestó.

