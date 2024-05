Paolo Guerrero reveló advertencia que le hizo a Richard Acuña sobre el plantel de César Vallejo

Paolo Guerrero es la gran ausencia en César Vallejo, que busca recuperarse de su mal momento en la Liga 1 Te Apuesto y en la Copa Sudamericana 2024, certamen donde ha sufrido cuatro derrotas en igual número de partidos. En su último compromiso, el cuadro poeta cayó 1-5 ante Independiente Medellín, jugando como local, en Trujillo.

En contacto con la prensa, Guerrero reveló que le adelantó a César Acuña, presidente de César Vallejo, que el plantel trujillano no estaba reforzado a plenitud para afrontar la Copa Sudamericana.

"Sabíamos que iba a ser durísimo (la Copa Sudamericana), lo conversé con Richard (Acuña) y le mencioné que tenemos un plantel corto, había mucho desgaste estar compitiendo en dos torneos. Espero que la César Vallejo mejore su estructura", expresó Paolo Guerrero a su salida de la Videna.

Guerrero, además, indicó que no es posible su regreso a las canchas antes de las tres semanas que se fijó como etapa de recuperación.

"No creo, yo ya tengo desde que me lesioné 10-11 días, antes de dos semanas no me veo jugando, todavía siento molestia. igual todo es monitoreado por el fisioterapeuta", manifestó.

Espera la vuelta de Christian Cueva

En otro momento, Paolo Guerrero dijo estar optimista sobre la pronta recuperación de Christian Cueva, para su vuelta a la Selección Peruana.

"Él sabe que la selección lo necesita y él se le ve muy concentrado en lo que quiere", señaló Guerrero. "Esperemos tenerlo pronto, es una inmensa alegría, espero verlo pronto", manifestó.

