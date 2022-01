Guerrero: Me encantaría jugar en Alianza , pero nadie se comunicó conmigo" | Fuente: Alianza Lima

Paolo Guerrero continúa con su proceso de recuperación trabajando en la Videna bajo la supervisión del comando técnico de la Selección Peruana, donde espera volver pronto a realizar fútbol, aunque señaló que afronta el proceso con “calma”.

“Quisiera jugar, me gustaría jugar, estar haciendo fútbol. Es un proceso y quien lo define es mi fisioterapeuta. Estoy yendo bien, voy con calma, voy a pasos tranquilos, nada rápido”, dijo este jueves en ‘Canal N’.

Sin tener vínculo actual con algún club tras resolver su contrato durante el 2021 con Inter de Porto Alegre, Paolo Guerrero insistió que su objetivo está en ponerse a punto físicamente, pensando para la fecha doble de marzo en las Eliminatorias.

“Dios quiera (llegue a los partidos de marzo), yo estoy trabajando para estar cuanto antes posible y también me preocupa mucho definir mi futuro. Me preparo para eso”, indicó.

“Me preocupa mi recuperación, primero quiero recuperarme, porque sino no puedo jugar al fútbol”, añadió el ‘Depredador’.

Paolo Guerrero y la opción de Alianza Lima

Paolo Guerrero fue recientemente vinculado con Alianza Lima, algo que generó la molestia del delantero de 38 años quien acusó que se está “manoseando” su nombre. El ‘Depredador’ volvió a ser consultado por los blanquiazules y resaltó que le gustaría volver a La Victoria.

“No es la prioridad (jugar en Brasil). Por ejemplo, se habló mucho de Alianza en estos días. A mí me encantaría regresar a Alianza, pero nadie se ha comunicado conmigo. Ayer (miércoles) me preguntaron de un acercamiento con Alianza, pero no he tenido ningún acercamiento. Nadie se acercó a hablar, yo me mantengo aquí entrenando, nadie me dijo algo, esa es la verdad”, señaló.

Paolo Guerrero recalcó no tener hasta la fecha negociaciones ni diálogo formal con Alianza Lima, aunque no le cerró la puerta al último campeón de la Liga 1.

“Por qué no voy a evaluar. Yo siempre analizo propuestas, más aún al equipo de mis amores que es Alianza Lima, pero no puedo definir nada mientras no pueda jugar. Qué voy a hablar, ¿voy a cerrar un contrato para estar en la fisioterapia?”, indicó.

“No está descartado, yo no descarto nada. Primero tengo que jugar, nadie te va a contratar para estar en la fisioterapia”, mencionó el atacante.

El último partido disputado por Paolo Guerrero fue el 7 de octubre del 2021, cuando enfrentó con la Selección Peruana a Chile por las Eliminatorias Qatar 2022.

“Mi idea es recuperarme y cuando ya esté apto para jugar, ahí decidiré”, finalizó.





