El ‘Depredador’ expresó su molestia. Paolo Guerrero se pronunció por las recientes vinculaciones a Alianza Lima para ser fichaje blanquiazul en la temporada 2022. El delantero descartó haber tenido contacto con el club y mencionó sentirse incómodo por este caso.

“Yo no sé por qué están hablando de eso, creo que hay una cortina de humo. Están manoseando mi nombre, yo no he tenido ningún acercamiento con la gente de Alianza”, dijo este miércoles Paolo Guerrero a los medios al retirarse de la Videna, donde continúa su proceso de recuperación bajo la supervisión del comando técnico de la Selección Peruana.

Paolo Guerrero, de 38 años y actualmente jugador libre, insistió que no existe alguna comunicación con Alianza Lima, club por donde pasó antes de debutar a nivel profesional en el Bayern Munich de Alemania.

“La gente de Alianza no se ha acercado a mí, no hay ninguna conversación. Yo no sé por qué están hablando eso… Debe haber alguna (cortina de humo). Mi nombre se está manoseando. Me siento incómodo porque me involucran”, expresó el delantero.





Según pudo conocer RPP Noticias, el último contacto entre Alianza Lima y Paolo Guerrero ocurrió hace tres semanas. Fue una comunicación informal con un integrante del club blanquiazul donde se manifestó el interés por la vuelta del ‘Depredador’.

Actualmente no existen las negociaciones, no se expresaron montos para un posible vínculo ni detalles de algún contrato.

Además, Paolo Guerrero indicó que está enfocado en su recuperación y cuando ya se encuentre apto para competir decidirá su futuro a nivel de clubes. No precisó si ello será jugando en el exterior.

“Yo dije que cuando me recupere y esté al 100% para jugar recién tomaré una decisión. Ahora no puedo tomar una decisión porque estoy en recuperación”, sentenció el goleador histórico de la Selección Peruana.





