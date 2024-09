En la caldera: Alianza Lima agotó entradas para el debut de Paolo Guerrero en el Clausura 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero ya es parte de Alianza Lima. Entrena junto a sus nuevos compañeros de equipo y se pone a punto para lo que será su debut en el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

Se espera que el primer partido de Paolo Guerrero con el primer equipo de Alianza Lima sea el próximo sábado 14 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria contra Carlos A. Mannucci. En relación a ello, la tienda blanquiazul dio novedades por medio de sus redes sociales.

Sucede que Alianza Lima reportó que las entradas para el cotejo en mención se agotaron en tiempo récord, por lo que el recinto de Matute lucirá un lleno total a lo largo de sus cuatro tribunas.

Estadio lleno para ver a Paolo Guerrero

𝙀𝙨𝙩𝙖 𝙚𝙨 𝙡𝙖 𝙗𝙖𝙧𝙧𝙖 𝙡𝙤𝙘𝙖 𝙙𝙚𝙨𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙡𝙖𝙙𝙖, 𝙡𝙖 𝙦𝙪𝙚 𝙦𝙪𝙞𝙚𝙧𝙚 𝙦𝙪𝙚 𝘼𝙡𝙞𝙖𝙣𝙯𝙖 𝙨𝙖𝙡𝙜𝙖 𝙘𝙖𝙢𝙥𝙚𝙤́𝙣. 🎶💙



El 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 será una 𝗳𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 el sábado 14/09. 🎉⚪️🔵



"Esta es la barra loca descontrolada, la que quiere que Alianza salga campeón. El Alejandro Villanueva será una fiesta. Con aliento y mucho corazón", fue lo que manifestó.

Hay que tener en cuenta que los boletos tenían precios que iban desde los S/29 en sus gradas populares hasta los S/179 en lo que respecta a palcos.

El partido de Alianza Lima frente al Mannucci, con la presencia de Paolo Guerrero, será en el marco de la décima jornada del Torneo Clausura. Los dirigidos por Mariano Soso son líderes del campeonato con 20 puntos en la tabla de posiciones, dos por encima de Universitario de Deportes.

En tanto, el último domingo el popular 'Depredador' fue presentado a lo grande en Matute y recibió la ovación de miles de hinchas íntimos.

Paolo Guerrero ya es un aliancista más

"Tuve el sueño de venir a mi casa. Jugar por este equipo, el más grande del Perú. No hay nada. Alianza es corazón. Muchas gracias a la hinchada y a los directivos. Estoy muy agradecido", sostuvo el delantero en su presentación.

Además, el ex César Vallejo agregó que "a mí me traían desde niño al estadio. Todo mi familia es aliancista y no es para menos. En mi proceso en las interiores también he ido a la barra. Cuando me tomé las fotos tuve muchos flashback y recordaba muchas cosas".

