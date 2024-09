Paolo Guerrero y sus primeras palabras como futbolista de Alianza Lima: "He cumplido el sueño de regresar a casa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se cumplió el sueño. El delantero peruano Paolo Guerrero fue presentado como nuevo jugador de Alianza Lima. En su declaración, ante un Matute lleno, dijo sentirse contento con el cariño de los fanáticos y aseguró que está cumpliendo el sueño de regresar a su casa.

"Muchas gracias por el cariño, por estar aquí, por cumplir el sueño de regresar a mi casa. Siempre tuve el sueño de regresar a mi casa y jugar por este equipo, el más grande del Perú. No hay duda de eso. Alianza es el pueblo. Alianza es corazón", indicó en un primer momento.

"Muchas gracias a los directivos del club por hacer este esfuerzo de traerme aquí y yo poder cumplir mi sueño. Estoy muy agradecido con ustedes y espero al final de año poder dar todo de mí y poder celebrar, como es la tradición. No es una ilusión ser campeón", complementó.

El sentir de la familia de Paolo Guerrero

Luego, al ser consultado sobre cómo se siente su familia tras regresar a Alianza Lima, dijo que todos están felices, sobre todo su pareja, quien quería verlo con la camiseta blanquiazul.

"Mi madre y mi padre están muy felices, son Alianza corazón. Mis hermanos, mis hijos, mi mujer, que es hincha de Alianza. Ella quería que estuviera aquí desde hace mucho tiempo, y hoy por hoy puede disfrutar eso. Estoy feliz de estar aquí en casa", dijo al inicio.

Luego, contó que desde muy pequeño iba a Matute y que vivió también una etapa como barrista, la cual recuerda con emoción.

"A mí me traían desde niño al estadio. Toda mi familia es aliancista y no es para menos. En mi proceso en las interiores también he ido a la barra. Cuando me tomé las fotos tuve, muchos flashbacks y recordaba muchas cosas", dijo.

"Estaba ansioso. Quería compartir con toda la gente blanquiazul. Estar aquí siempre quedará en mi recuerdo. Ahora toca trabajar bien", finalizó.